Trump prüft neue Angriffe auf den Iran

US-Präsident Donald Trump wird sich einem Medienbericht zufolge am Donnerstag über neue Pläne für ein mögliches erneutes militärisches Vorgehen gegen den Iran unterrichten lassen. Der Kommandeur des US-Zentralkommandos (Centcom), Brad Cooper, werde Trump entsprechende Optionen vorstellen, berichtete das Nachrichtenportal Axios unter Berufung auf Insider. An dem Treffen solle zudem der Vorsitzende des Generalstabs der ‌US-Streitkräfte, General Dan Caine, teilnehmen. Das Präsidialamt und das US-Zentralkommando äußerten sich auf Anfrage zunächst nicht zu dem Bericht.

Centcom habe einen Plan für eine "kurze und schlagkräftige" Angriffswelle auf den Iran ausgearbeitet, die ⁠wahrscheinlich Infrastrukturziele umfasse, ⁠berichtete Axios weiter. Ein weiteres Vorhaben, das Trump voraussichtlich präsentiert werde, ziele darauf ab, einen Teil der Straße von Hormus unter Kontrolle zu bringen, um sie wieder für die Handelsschifffahrt zu öffnen. An einem solchen Einsatz könnten Bodentruppen beteiligt sein. Eine weitere Option, die bei der Unterrichtung zur Sprache kommen könnte, sei eine Operation von Spezialkräften zur Sicherung der iranischen Bestände an hochangereichertem Uran.

Die Regierung in Washington ‌hoffe, den Iran durch diese Pläne bei den Verhandlungen über sein ‌Atomprogramm kompromissbereiter zu machen, hieß es in dem Bericht. Trump hatte das iranische Atomprogramm als unmittelbare Bedrohung bezeichnet. Die Regierung in Teheran bestreitet, nach Atomwaffen zu streben. Sie verweist jedoch auf ihr Recht als Vertragsstaat des Atomwaffensperrvertrags, ⁠Nukleartechnologie für friedliche Zwecke zu entwickeln, was die Urananreicherung einschließe.

Finanzmärkte erneut unter Druck

Seit drei Wochen gilt nunmehr ‌eine fragile Waffenruhe in dem Konflikt. Der Krieg hatte ⁠am 28. Februar mit einem Angriff der USA und Israels auf den Iran begonnen. Die Islamische Republik reagierte darauf mit eigenen Angriffen gegen Israel und Golfstaaten, in denen sich US-Stützpunkte befinden. Die amerikanisch-israelischen Angriffe auf den Iran sowie israelische Einsätze im Libanon haben Tausenden Menschen ‌das Leben gekostet und Millionen in die Flucht getrieben.

Der ⁠in den USA unpopuläre Krieg hat die Finanzmärkte ⁠erschüttert und die Ölpreise in die Höhe getrieben. Die Angst vor einer sich erneut zuspitzenden Situation im Nahen Osten drückte auch den Dax am Donnerstagmorgen. Der deutsche Aktien-Leitindex verlor ein Prozent auf 23.715 Punkte. "Hauptbelastungsfaktor bleibt der kräftig gestiegene Ölpreis", sagte Timo Emden von Emden Research. Der Schiffsverkehr durch die Straße von Hormus, ein Nadelöhr für etwa 20 Prozent der weltweiten Öl- und Flüssiggaslieferungen, ist nach wie vor weitgehend geschlossen.