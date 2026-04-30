Trump: USA erwägen Truppenreduzierung in Deutschland
dpa-AFX · Uhr
WASHINGTON (dpa-AFX) - Die USA prüfen nach Aussage von Präsident Donald Trump eine mögliche Truppenreduzierung in Deutschland. Eine Entscheidung solle in Kürze getroffen werden, schrieb Trump auf seiner Plattform Truth Social./fsp/DP/zb
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