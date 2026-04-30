Unsere Zwischenbilanz zum Börsenjahr 2026

Der S&P 500 erst mit Rücksetzer und dann neuen Allzeithochs, Gold mit massiven Schwankungen und Bitcoin nach dem Crash wieder über der 75.000-Dollar-Marke: Das Börsenjahr 2026 hat es bisher in sich.

Beschäftigt haben uns unter anderem der Irankrieg, Inflationssorgen und die Euphorie rund um Künstliche Intelligenz. Zeit für eine Zwischenbilanz: Was hat sich in den Charts der einzelnen Anlagen seit Jahresbeginn verändert, wie sind die Aussichten jetzt? Das bespricht Georg Buschmann in diesem Video mit dem onvista-Chartexperten Henry Philippson.

Henry wirft für euch einen detaillierten Blick auf folgende Werte: