Dax, S&P, Öl, Gold, Bitcoin
Unsere Zwischenbilanz zum Börsenjahr 2026
onvista · Uhr
Georg Buschmann
Redaktionsleiter
Henry Philippson
Redakteur • @hpfx_signale
Der S&P 500 erst mit Rücksetzer und dann neuen Allzeithochs, Gold mit massiven Schwankungen und Bitcoin nach dem Crash wieder über der 75.000-Dollar-Marke: Das Börsenjahr 2026 hat es bisher in sich.
Beschäftigt haben uns unter anderem der Irankrieg, Inflationssorgen und die Euphorie rund um Künstliche Intelligenz. Zeit für eine Zwischenbilanz: Was hat sich in den Charts der einzelnen Anlagen seit Jahresbeginn verändert, wie sind die Aussichten jetzt? Das bespricht Georg Buschmann in diesem Video mit dem onvista-Chartexperten Henry Philippson.
Henry wirft für euch einen detaillierten Blick auf folgende Werte:
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