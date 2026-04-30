Dax, S&P, Öl, Gold, Bitcoin

Unsere Zwischenbilanz zum Börsenjahr 2026

onvista · Uhr

Georg Buschmann

Redaktionsleiter
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Der S&P 500 erst mit Rücksetzer und dann neuen Allzeithochs, Gold mit massiven Schwankungen und Bitcoin nach dem Crash wieder über der 75.000-Dollar-Marke: Das Börsenjahr 2026 hat es bisher in sich.

Beschäftigt haben uns unter anderem der Irankrieg, Inflationssorgen und die Euphorie rund um Künstliche Intelligenz. Zeit für eine Zwischenbilanz: Was hat sich in den Charts der einzelnen Anlagen seit Jahresbeginn verändert, wie sind die Aussichten jetzt? Das bespricht Georg Buschmann in diesem Video mit dem onvista-Chartexperten Henry Philippson.

Henry wirft für euch einen detaillierten Blick auf folgende Werte:

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
D
DAX
Ö
Ölpreis Brent
G
Goldpreis
Bitcoin (USD)
S
S&P 500
Bitcoin Kurs in Euro
E
Euro-Bund-Future (FGBL) - EUX/C1
$
Dollarkurs
D
DAX (Kursindex)

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