US-Militärführung berät Trump über Vorgehen gegen Iran

Führende Vertreter des US-Militärs werden einem Insider zufolge Präsident Donald Trump im Laufe des Donnerstags über weitere militärische Optionen gegen den Iran unterrichten. An dem Treffen im Weißen Haus sollen unter anderem Verteidigungsminister Pete Hegseth, Generalstabschef Dan Caine und der Leiter des US-Zentralkommandos (Centcom), Admiral Brad Cooper, teilnehmen, wie ein US-Regierungsvertreter der Nachrichtenagentur Reuters sagte. ‌

Welche Möglichkeiten genau erörtert werden, ließ der Insider offen. Im Mittelpunkt der Beratungen stünden jedoch Schritte, die den Iran dazu zwingen sollten, über eine Beendigung des Konflikts zu verhandeln. Stellungnahmen des Weißen Hauses und ⁠des Centcom lagen ⁠zunächst nicht vor.

Vor dem Treffen mit Trump werden Hegseth und Caine ab 11.00 Uhr (Ortszeit/17.00 Uhr MESZ) vor dem US-Senat aussagen. Dabei dürfte es vor allem um den Krieg gehen, den die USA und Israel am 28. Februar gegen den Iran begonnen haben. Dem Nachrichtenportal Axios zufolge hat das Centcom Pläne für eine "kurze und schlagkräftige" Welle von Angriffen auf den Iran ausgearbeitet. Diese sähen voraussichtlich Attacken auf die Infrastruktur des ‌Landes vor.

Ein weiteres Szenario beinhalte, die Kontrolle über einen Teil ‌der Straße von Hormus zu übernehmen, um diese wieder für die Handelsschifffahrt zu öffnen. Derartige Optionen sind jedoch seit langem Teil der US-Militärplanungen.

Die US-Bevölkerung lehnt eine Fortsetzung des Krieges zunehmend ab. Der Konflikt verunsichert nach wie vor die Finanzmärkte ⁠und hat die Ölpreise in die Höhe getrieben. Der Schiffsverkehr durch die Straße von Hormus ist infolge ‌der Auseinandersetzung nahezu zum Erliegen gekommen. Die Meerenge ist ein ⁠zentrales Nadelöhr für den globalen Energiehandel: Etwa 20 Prozent der weltweiten Transporte von Erdöl werden über diese Route abgewickelt.

"Wir brauchen Konsequenz"

Bundesaußenminister Johann Wadephul äußerte sich zuversichtlich, dass es am Ende zu einer Verhandlungslösung kommen werde. "Wir brauchen Konsequenz, wir brauchen Geduld – und wir müssen zusammenstehen", sagte der ‌CDU-Politiker in der RTL-Sendung "Nachtjournal Spezial" während seiner Reise nach Rabat ⁠in Marokko. Der Iran befinde sich in ⁠einer "ökonomisch katastrophalen Situation" und sei militärisch "erheblich geschlagen". Deshalb werde die Führung in Teheran "zu irgendeinem Zeitpunkt an den Verhandlungstisch kommen".

Hauptknackpunkt bleibt das iranische Atomprogramm, das die USA und Europa als unmittelbare Bedrohung sehen. Die Regierung in Teheran bestreitet, nach Nuklearwaffen zu streben. Sie verweist jedoch auf ihr Recht als Vertragsstaat des Atomwaffensperrvertrags, Nukleartechnologie für friedliche Zwecke zu entwickeln, was die Urananreicherung einschließe.

Der Krieg hatte am 28. Februar mit einem Angriff der USA und Israels auf den Iran begonnen. Die Islamische Republik reagierte darauf mit eigenen Angriffen gegen Israel und Golfstaaten, in denen sich US-Stützpunkte befinden. Die amerikanisch-israelischen Angriffe auf den Iran sowie ⁠israelische Einsätze im Libanon haben Tausenden Menschen das Leben gekostet und Millionen in die Flucht getrieben.