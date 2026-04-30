USA prüfen Abbau ihrer Soldaten in Deutschland

Washington, 30. ⁠Apr (Reuters) - US-Präsident Donald Trump prüft einen Abzug amerikanischer Truppen aus Deutschland. "Die Vereinigten Staaten studieren und überprüfen die mögliche Reduzierung von Truppen in Deutschland, eine Entscheidung soll in kurzer Zeit ‌getroffen werden", schrieb Trump am Mittwoch auf Truth Social. Der Präsident hatte Deutschland und andere Nato-Verbündete kritisiert, weil sie ⁠ihre ⁠Marinen nicht zur Öffnung der Straße von Hormus entsandt hätten. Ein ranghoher Regierungsvertreter hatte Reuters bereits Anfang des Monats mitgeteilt, Trump habe über einen möglichen Truppenabzug aus Europa diskutiert.

In Deutschland sind derzeit rund 36.400 der insgesamt 68.000 ‌in Europa stationierten US-Soldaten stationiert - ein ‌Bruchteil der 250.000 Soldaten von 1985 vor dem Fall der Berliner Mauer. Die Ankündigung kam nur Stunden nachdem Deutschlands Generalinspekteur ⁠Carsten Breuer in Washington mit US-Verteidigungsstaatssekretär Elbridge Colby über Deutschlands ‌neue Militärstrategie beraten hatte. Colby ⁠lobte das Papier und erklärte auf X, Deutschland übernehme nun eine Führungsrolle.

Zwischen Trump und Bundeskanzler Friedrich Merz hatte es zuletzt Spannungen wegen des Iran-Krieges gegeben. Trump ‌warf Merz am Dienstag ⁠vor, nicht zu wissen, wovon ⁠er rede, nachdem dieser gesagt hatte, die Iraner demütigten die USA bei Verhandlungen über ein Ende des zwei Monate alten Krieges. Trump hatte den Krieg gemeinsam mit Israel begonnen, ohne die Nato-Partner zu konsultieren. Weitere Verstimmungen gab es durch Trumps Forderung, Grönland von Dänemark zu erwerben.

(Bericht von Andrea Shalal und Ismail Shaki. Geschrieben von ⁠Isabelle Noack. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)