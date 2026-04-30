Verlängerung von Spritpreisbremse in Österreich geplatzt

Wien, 30. ⁠Apr (Reuters) - In Österreich sind die Verhandlungen über eine Verlängerung der sogenannten Spritpreisbremse Medienberichten zufolge gescheitert. Die Regierungsparteien ÖVP und SPÖ hätten sich nicht mit dem dritten Koalitionspartner, den Neos, auf eine Fortführung einigen können, ‌berichteten die Nachrichtenagentur APA und die Tageszeitung "Der Standard" am Donnerstag unter Berufung auf Verhandlerkreise. Derzeit seien keine weiteren Gespräche zu dem ⁠Thema angesetzt. ⁠Damit läuft die Maßnahme zur Senkung der Benzin- und Dieselpreise um Mitternacht automatisch aus.

Den Berichten zufolge wären sich SPÖ und ÖVP über eine Nachfolgeregelung einig gewesen. Bei dieser hätten sowohl die Margenbegrenzung für die Mineralölkonzerne als auch die Senkung der Mineralölsteuer unter den ‌bisherigen fünf Cent pro Liter gelegen. Die ‌Neos hätten jedoch auf eine Zusicherung gepocht, dass die Maßnahme nur noch im Mai und nicht darüber hinaus laufe.

Die im März beschlossene Spritpreisbremse ⁠war als kurzfristige Krisenmaßnahme eingeführt worden. Auslöser für das Vorhaben war ‌der Krieg der USA und Israels ⁠gegen den Iran, der zu massiven Störungen im Schiffsverkehr in der Straße von Hormus führt und die Ölpreise international in die Höhe treibt. Anders als staatliche Preisdeckel in einigen ‌Nachbarländern setzte die Regierung in Wien ⁠auf zeitlich begrenzte Eingriffe. Die ⁠Regelung sah vor, die Preise an den Zapfsäulen um insgesamt um zehn Cent je Liter zu senken. Erreicht wurde dies durch eine temporäre Reduzierung der Mineralölsteuer um fünf Cent sowie einen verpflichtenden Rabatt von weiteren fünf Cent zulasten der Gewinnmargen der Mineralölkonzerne. Die Maßnahme war von Beginn an auf einen Monat bis Ende April befristet und sollte gegebenenfalls monatlich verlängert werden.

(Bericht von Alexandra ⁠Schwarz-Goerlich, redigiert von Christian Rüttger. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)