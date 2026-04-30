Volkswagen-Gewinn geht zurück - Einsparungen angemahnt

Reuters · Uhr
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Berlin, ⁠30. Apr (Reuters) - Europas größter Autobauer Volkswagen hat zu Jahresauftakt einen Gewinnrückgang verbucht. Der Betriebsgewinn schrumpfte um 14,3 Prozent auf 2,5 Milliarden Euro, ‌wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Die Gewinnmarge verringerte sich um 0,4 Prozentpunkte auf ⁠3,3 ⁠Prozent. Unter dem Strich fiel der Gewinn um 28,4 Prozent auf knapp 1,6 Milliarden Euro. Der Umsatz sank um zwei Prozent auf 75,7 Milliarden Euro. Die Prognose ‌für das Gesamtjahr bestätigte VW. ‌Von Visible Alpha befragte Analysten hatten im Schnitt mit einem Umsatz von 77,6 Milliarden Euro ⁠und einem Nettogewinn von 1,732 Milliarden Euro ‌gerechnet.

Finanzchef Arno Antlitz sagte, ⁠das Unternehmen habe im ersten Quartal durchaus Fortschritte erzielt. So sei der Auftragseingang gestiegen, die China-Strategie komme voran und ‌die Kosten seien ⁠um fast eine Milliarde ⁠Euro reduziert worden. Dennoch liege die Marge auch um Sondereffekte bereinigt auf einem viel zu niedrigen Niveau. Deswegen reichten die geplanten Kostensenkungen nicht aus. "Wir müssen unser Geschäftsmodell grundlegend verändern und strukturelle, nachhaltige Verbesserungen erzielen."

(Bericht von Christina Amann. Bei Rückfragen wenden ⁠Sie sich bitte an unsere Redaktion unter Berlin.Newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder Frankfurt.Newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte)

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