Volkswagen pocht nach Gewinnrückgang auf weiteres Sparprogramm

Berlin, 30. ⁠Apr (Reuters) - Die Zölle von US-Präsident Donald Trump, Abschreibungen auf Elektroprojekte und Millionenkosten für Schadenersatz bei der Nutzfahrzeugtochter Traton haben Europas größtem Autobauer Volkswagen einen Gewinnrückgang eingebrockt. Das Betriebsergebnis sank von Januar bis März nach Angaben vom Donnerstag ‌um 14,3 Prozent auf 2,5 Milliarden Euro. Unter dem Strich fiel der Rückgang noch größer aus. Finanzchef Arno Antlitz sagte, sein Unternehmen ⁠sei zwar vorangekommen. ⁠So sei der Auftragseingang gestiegen und die neue China-Strategie entwickle sich. "Trotz dieser Fortschritte liegt die operative Marge - auch vor Sondereinflüssen - mit 4,3 Prozent weiterhin auf viel zu niedrigem Niveau", sagte er.

Neben den Zöllen macht Volkswagen der deutlich verschärfte Wettbewerb mit chinesischen Autobauern zu schaffen. "In diesem ‌Umfeld reichen die geplanten Kostensenkungen nicht aus", sagte ‌Antlitz. "Wir müssen unser Geschäftsmodell grundlegend verändern und strukturelle, nachhaltige Verbesserungen erzielen." Den Rotstift will er dabei auch beim Fahrzeugangebot ansetzen. Ziel müsse sein, die Kostenstruktur ⁠zu verbessern, die Gemeinkosten zu senken, die Effizienz der Werke zu erhöhen ‌und Entwicklung und Entscheidungen zu beschleunigen. "Das ⁠können wir nur erreichen, wenn wir die Komplexität erheblich verringern - in unserem Produktportfolio und den Technologieplattformen, bei der Anzahl der Einheiten und Entscheidungsebenen."

Der Nettogewinn sank im ersten Quartal um 28,4 Prozent auf ‌knapp 1,6 Milliarden Euro, der Umsatz ⁠schrumpfte um zwei Prozent auf 75,7 ⁠Milliarden Euro. Dabei spielten vor allem der Absatzeinbruch in China und der Rückgang in Nordamerika eine Rolle, die durch bessere Geschäfte in Europa nur zum Teil ausgeglichen wurden. Von Visible Alpha befragte Analysten hatten im Schnitt bessere Zahlen erwartet und mit einem Umsatz von 77,6 Milliarden Euro und einem Nettogewinn von 1,732 Milliarden Euro gerechnet. Die Volkswagen-Aktien lagen im frühen Frankfurter Handel dennoch 1,3 Prozent im Plus.

(Bericht ⁠von Christina Amann, redigiert von Sabine Wollrab. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter Berlin.Newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder Frankfurt.Newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte)