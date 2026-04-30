Düsseldorf, 30. ⁠Apr (Reuters) - Gestützt auf ein starkes Wartungs- und Militärgeschäft hat der Triebwerkshersteller MTU Aero Engines Umsatz und Gewinn zum Jahresauftakt gesteigert. Der bereinigte Umsatz kletterte um ‌sieben Prozent auf 2,2 Milliarden Euro, wie der Münchener Airbus- und Boeing-Zulieferer am Donnerstag mitteilte. Das bereinigte ⁠operative Ergebnis (Ebit) ⁠legte um sechs Prozent auf 320 Millionen Euro zu und lag damit über den Analystenschätzungen von 300 Millionen. Der Auftragsbestand, der die künftige Auslastung sichert, stieg im Vergleich zum Jahresende 2025 um ‌sieben Prozent auf 31,6 Milliarden Euro. ‌Der Vorstand bestätigte daher seine Jahresziele.

"Mit diesen Ergebnissen sind wir erfolgreich ins Geschäftsjahr 2026 gestartet", sagte Vorstandschef ⁠Johannes Bussmann. Die Geschäftszahlen seien vom Iran-Krieg noch nicht ‌beeinflusst, man beobachte die ⁠Lage aber fortlaufend, ergänzte Finanzchefin Katja Garcia Vila. "Wir entwickeln Szenarien für den Fall eines länger andauernden Kriegsgeschehens und sind bereit, Maßnahmen zu ergreifen, ‌um gegenzusteuern."

Den größten Sprung ⁠machte das Militärgeschäft mit einem ⁠Umsatzplus von 25 Prozent. In der zivilen Instandhaltung wuchs der Erlös um acht Prozent. Ein Rückgang im zivilen Triebwerksgeschäft um fünf Prozent sei allein auf Wechselkurseffekte zurückzuführen, hieß es weiter. Auf Dollar-Basis sei der Umsatz hier um fünf Prozent gewachsen.

(Bericht von Anneli Palmen, redigiert von Myria Mildenberger ⁠Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)