'Wehmütig': So verabschieden sich die 'Punkt'-Shows bei RTL

KÖLN (dpa-AFX) - Mit emotionalen Worten und vielen Menschen vor der Kamera haben sich die Macher der RTL-Sendungen "Punkt 6", "Punkt 7" und "Punkt 8" von ihren Zuschauern verabschiedet. Das große Team der Morgen-Shows traf sich zum Ende von "Punkt 8" am Donnerstag noch einmal im Studio, um Tschüss zu sagen. Die Sendungen wurden zum letzten Mal bei RTL gesendet. Das Video war später auf RTL.de zu sehen.

"Morgenfernsehen ist viel", hieß es in der letzten Anmoderation. "Morgenfernsehen, das ist ein unglaubliches Team, und das sind viele Menschen hinter den Kulissen. Und deswegen zeigen wir die jetzt mal."

Zu Wort kamen etwa ein Mitarbeiter aus der Regie und ein Redaktionsleiter. Es habe ihm immer Spaß gemacht, sagte er. "Jede Nacht, jeden Tag." Eine langjährige Mitarbeiterin sagte, der Moment fühle sich gerade traurig und wehmütig an.

Am kommenden Montag (4. Mai) startet mit "Deutschland am Morgen" ein neues Nachrichtenmagazin bei RTL und ntv, das von 6.00 bis 9.00 Uhr zu sehen sein wird. Gesendet wird aus dem neuen, voll automatisierten ntv-Studio. Die bisherigen Frühmagazine "Punkt 6", "Punkt 7" und "Punkt 8" gehen in dem neuen Format auf.

RTL hatte im Januar erklärt, dass bei RTL News rund 230 Arbeitsplätze wegfallen. "In einem herausfordernden Marktumfeld" richte man "Marken, Inhalte und Prozesse konsequent neu aus"./idt/DP/zb