

EQS-Media / 30.04.2026 / 07:30 CET/CEST



Wendepunkt dank stark steigender Optoelektronik‑Nachfrage

Prognose für das Gesamtjahr 2026 angehoben / Operativer Cashflow weiter verbessert / Q1-Ergebnisse im Rahmen der Prognose / Produktionsstandort in Malaysia und Wandelanleihe erhöhen die strategische Flexibilität

Herzogenrath, 30. April 2026 – AIXTRON SE (FWB: AIXA, ISIN DE000A0WMPJ6) bestätigt die am 14. April 2026 veröffentlichten vorläufigen Zahlen. Der Auftragseingang von EUR 171,4 Mio. im ersten Quartal 2026 signalisiert eine deutliche Verbesserung der Marktdynamik, die durch die sehr starke Nachfrage nach Optoelektronik-Systemen getrieben wird. Diese Entwicklung wird durch Multi-Tool-Aufträge mehrerer Kunden unterstrichen. Die Systemauslieferungen sollen voraussichtlich ab dem 2. Quartal 2026 beginnen und werden weit über das laufende Geschäftsjahr hinaus andauern.

Im Bereich der Leistungselektronik blieb insbesondere die SiC-Anlagennachfrage schwach, während die GaN-Anlagennachfrage auf einem niedrigen Niveau stabil blieb. Der Umsatz im ersten Quartal 2026 belief sich auf EUR 59,4 Mio. und entsprach der Prognose von EUR 65,0 Mio. in einer Bandbreite von ± EUR 10,0 Mio., sowie den saisonalen Erwartungen (Q1/2025: EUR 112,5 Mio.).

Operative Maßnahmen

In den ersten drei Monaten 2026 setzte AIXTRON den zuvor angekündigten Personalabbau um. Dies führt zu einmaligen Kosten im mittleren einstelligen Millionen-Euro-Bereich und erhöht die operative Flexibilität.

Strategische Flexibilität

Im ersten Quartal 2026 kündigte AIXTRON Pläne für einen neuen Produktionsstandort in Malaysia an, um die langfristige Flexibilität und Resilienz der Fertigung zu erhöhen - insbesondere mit Blick auf die Betreuung asiatischer Kunden. Darüber hinaus platzierte das Unternehmen im April 2026 erfolgreich seine erste Wandelanleihe im Wert von EUR 450 Mio. und stärkte damit seine langfristige finanzielle Flexibilität weiter. Die Wandelanleihen sind nicht periodisch verzinslich und werden, sofern sie nicht zuvor gewandelt werden, im April 2031 zur Rückzahlung fällig.

„Das erste Quartal 2026 war von einer deutlichen Verbesserung der Marktdynamik geprägt, mit einer außergewöhnlich starken Auftragsdynamik in der Optoelektronik“, sagt Dr. Felix Grawert, Vorstandsvorsitzender der AIXTRON SE. „Die Nachfrage im Laserbereich hat unsere Erwartungen übertroffen, und die durch Aufträge über das Jahr 2026 hinaus geschaffene Visibilität untermauert den Beginn eines neuen strukturellen Wachstumstrends. Da wir davon ausgehen, dass sich diese Dynamik fortsetzen wird, haben wir unsere Prognose für das Gesamtjahr 2026 angehoben. Gleichzeitig stärkt der geplante Standort in Malaysia unsere Grundlage für profitables Wachstum.“

Auftragseingang und Auftragsbestand

Die Optoelektronik machte im ersten Quartal 2026 fast 70% des Auftragseingangs aus und ist derzeit der wichtigste Nachfragetreiber für AIXTRON. Der Gesamtauftragseingang der ersten drei Monate 2026 belief sich auf EUR 171,4 Mio. und übertraf damit das Vorjahresniveau um 30% (Q1/2025: EUR 132,2 Mio.). Das Unternehmen verzeichnet weiterhin eine hohe Anzahl an Multi-Tool-Aufträgen, was zu einer robusten Auftragslage weit über das Jahr 2026 hinaus beiträgt. Zum 31. März 2026 belief sich der Anlagenauftragsbestand auf EUR 359,1 Mio. gegenüber EUR 307,9 Mio. im Vorjahr und EUR 257,8 Mio. zum Jahresende 2025.

Umsatzentwicklung

Der Umsatz im ersten Quartal 2026 belief sich auf EUR 59,4 Mio. (-47% im Jahresvergleich) und entsprach damit den saisonalen Erwartungen. Er lag zudem innerhalb der Prognosespanne von EUR 65 Mio. in einer Bandbreite von ± EUR 10 Mio. (Q1/2025: EUR 112,5 Mio.).

Bruttoergebnis und Bruttomarge

AIXTRON erzielte im ersten Quartal 2026 ein Bruttoergebnis in Höhe von EUR 10,8 Mio. (Q1/2025: EUR 34,1 Mio.), was einer Bruttomarge von 18% entspricht (Q1/2025: 30%). Darin enthalten sind einmalige Aufwendungen im mittleren einstelligen Millionen-EUR-Bereich im Zusammenhang mit dem angekündigten Personalabbau im operativen Bereich.

Betriebsaufwendungen und -ergebnis

Die Betriebsaufwendungen stiegen im ersten Quartal 2026 um 7% auf insgesamt EUR 33,0 Mio. (Q1/2025: EUR 30,8 Mio.). Den größten Anteil daran hatten die Ausgaben für Forschung und Entwicklung. Diese stiegen im ersten Quartal 2026 um 40% auf EUR 24,8 Mio. (Q1/2025: EUR 17,7 Mio.).

Das Betriebsergebnis (EBIT) lag in den ersten drei Monaten 2026 bei EUR -22,3 Mio., was einer EBIT-Marge von -38% entspricht (Q1/2025: EUR 3,3 Mio.; Marge von 3%). Im Vergleich zum Vorjahr war der Rückgang des EBIT hauptsächlich auf geringere Umsätze und Aufwendungen für die oben beschriebenen Einmaleffekte zurückzuführen. Das Periodenergebnis in den ersten drei Monaten 2026 belief sich auf EUR -21,9 Mio. (Q1/2025: EUR 5,1 Mio.).

Positiver Free Cashflow

Der Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit lag im 1. Quartal 2026 bei EUR 53,6 Mio. (Q1/2025: EUR 35,1 Mio.). Positiv wirkte sich im Vergleich zum Vorjahr insbesondere die Reduktion des Working Capitals aus. Der Free Cashflow profitierte vom verbesserten operativen Cashflow und belief sich in den ersten drei Monaten 2026 auf EUR 48,5 Mio. Dies entspricht einer Verbesserung um EUR 18,7 Mio. gegenüber dem Vorjahr (Q1/2025: EUR 29,8 Mio.).

AIXTRON wies zum 31. März 2026 liquide Mittel einschließlich sonstiger kurzfristiger finanzieller Vermögenswerte in Höhe von EUR 272,7 Mio. aus (31. Dezember 2025: EUR 224,6 Mio.). Die hohe Eigenkapitalquote zum 31. März 2026 von 85% unterstreicht die Finanzstärke von AIXTRON (31. Dezember 2025: 88%).

„Die erfolgreiche Platzierung der ersten Wandelanleihe von AIXTRON unterstreicht das Vertrauen der Kapitalmärkte in die Stärke und das langfristige Potenzial unserer Strategie. Wir konnten EUR 450 Mio. ohne laufende Verzinsung platzieren. Dies verschafft uns nun volle Flexibilität, um künftige Geschäftsmöglichkeiten zu nutzen. Dennoch werden wir an unserer finanziellen Disziplin festhalten und das Working Capital weiter optimieren“, sagt Dr. Christian Danninger, Finanzvorstand der AIXTRON SE.

Aktualisierte Prognose für das Gesamtjahr 2026 bestätigt

AIXTRON bestätigt seine am 14. April 2026 veröffentlichte aktualisierte Gesamtjahresprognose für das Geschäftsjahr 2026. Der Ausblick wird weiterhin durch eine gute Auftragssituation im Bereich Optoelektronik sowie den erwarteten Beginn größerer Systemauslieferungen ab dem 2. Quartal 2026 gestützt.

Der Vorstand erwartet einen Umsatz von EUR560Mio. in einer Bandbreite von ± EUR30Mio. (zuvor: EUR 520 Mio. in einer Bandbreite von ± EUR 30 Mio.), eine Bruttomarge von rund 42% (zuvor: 41% bis 42%) und eine EBIT-Marge von rund 17% bis 20% (bisher: 16% bis 19%) für das Geschäftsjahr 2026.

Die Prognose für die Bruttomarge und die EBIT-Marge beinhaltet einmalige Aufwendungen im mittleren einstelligen Millionen-EUR-Bereich im Zusammenhang mit dem erfolgten Personalabbau im operativen Bereich.

Für das zweite Quartal 2026 erwartet der Vorstand einen Umsatz von EUR110Mio. in einer Bandbreite von ± EUR10Mio.

Kennzahlen im Überblick

+/- Eckdaten Finanzlage

(in Mio. EUR) Q1/2026 Q1/2025 % Auftragseingang 171,4 132,2 30 Auftragsbestand (nur Anlagen) 359,1 307,9 17 Umsatzerlöse 59,4 112,5 -47 Bruttoergebnis 10,8 34,1 -68 % 18% 30% -12pp Betriebsergebnis (EBIT) -22,3 3,3 n.a.* % -38% 3% -41pp Periodenergebnis -21,9 5,1 n.a.* % -37% 5% -42pp Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit 53,6 35,1 53 Free Cashflow 48,5 29,8 63 Ergebnis je Aktie (EUR) -0,19 0,04 n.a.*

* nicht aussagekräftig

Finanzinformationen

Die Präsentation zu den Ergebnissen der ersten drei Monate 2026 ist verfügbar unter: www.aixtron.com/de/investoren/ir-praesentationen.

Die vollständigen Finanztabellen des Konzerns (Gewinn- und Verlustrechnung, Sonstiges Ergebnis der Periode, Bilanz, Kapitalflussrechnung sowie Entwicklung des Eigenkapitals) zu dieser Pressemitteilung sind als Teil der Konzern-Quartalsmitteilung Q1/2026 abrufbar unter:

www.aixtron.com/de/investoren/publikationen.

Telefonkonferenz für Investoren

Im Rahmen der Veröffentlichung der Ergebnisse der ersten drei Monate 2026 wird AIXTRON am Donnerstag, den 30. April 2026, um 15:00 Uhr MESZ (06:00 a.m. PDT, 09:00 a.m. EDT) eine Telefonkonferenz (in englischer Sprache) für Analysten und Investoren abhalten.

Um an der Telefonkonferenz teilzunehmen, melden Sie sich bitte online unter "Analyst Conference Call – Q1/2026" an. Sie erhalten dann eine E-Mail mit Ihren persönlichen Zugangsdaten.

Einen Audiomitschnitt oder Transkript finden Sie wenige Tage nach der Konferenz unter:

www.aixtron.com/de/investoren/events/telefonkonferenzen.

Ansprechpartner

Medien & Investoren:

Christian Ludwig

VP Investor Relations & Corporate Communications

fon +49 (2407) 9030-444

e-mail c.ludwig@aixtron.com

Über AIXTRON

Die AIXTRON SE (FWB: AIXA, ISIN DE000A0WMPJ6) ist ein führender Anbieter von Depositionsanlagen für die Halbleiterindustrie. Das Unternehmen wurde 1983 gegründet und hat seinen Sitz in Herzogenrath (Städteregion Aachen) sowie Niederlassungen und Repräsentanzen in Asien, den USA und in Europa. Die Technologielösungen der Gesellschaft werden weltweit von einem breiten Kundenkreis zur Herstellung von leistungsstarken Bauelementen für elektronische und optoelektronische Anwendungen auf Basis von Verbindungshalbleitermaterialien genutzt. Diese Bauelemente werden in einer Vielzahl innovativer Anwendungen, Technologien und Industrien eingesetzt. Dazu gehören beispielsweise Laser-, LED- und Displaytechnologien, Datenübertragung, SiC- und GaN-Energiemanagement und ‑umwandlung, Kommunikation, Signal‑ und Lichttechnik sowie viele weitere anspruchsvolle High-Tech-Anwendungen.

Unsere eingetragenen Warenzeichen: AIXACT®, AIX-Multi-Ject®, AIXTRON®, Close Coupled Showerhead®, EXP®, EPISON®, Gas Foil Rotation®, HXP®, HYPERION®, Multi-Ject®, Planetary Reactor®, PVPD®, STExS®, TriJet®.

Weitere Informationen über AIXTRON (FWB: AIXA, ISIN DE000A0WMPJ6) sind im Internet unter www.aixtron.com verfügbar.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Dieses Dokument kann zukunftsgerichtete Aussagen über das Geschäft, die Finanz- und Ertragslage und Gewinnprognosen von AIXTRON enthalten. Begriffe wie "können", "werden", "erwarten", "rechnen mit", "erwägen", "beabsichtigen", "planen", "glauben", "fortdauern" und "schätzen", Abwandlungen solcher Begriffe oder ähnliche Ausdrücke kennzeichnen diese zukunftsgerichteten Aussagen. Solche zukunftsgerichteten Aussagen geben die gegenwärtigen Beurteilungen, Erwartungen und Annahmen des AIXTRON Managements, von denen zahlreiche außerhalb des AIXTRON Einflussbereiches liegen, wieder und gelten vorbehaltlich bestehender Risiken und Unsicherheiten. Sie sollten kein unangemessenes Vertrauen in die zukunftsgerichteten Aussagen setzen. Sollten sich Risiken oder Ungewissheiten realisieren oder sollten zugrunde liegende Erwartungen zukünftig nicht eintreten beziehungsweise es sich herausstellen, dass Annahmen nicht korrekt waren, so können die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen und Erfolge von AIXTRON wesentlich von denjenigen Ergebnissen abweichen, die ausdrücklich oder implizit in der zukunftsgerichteten Aussage genannt worden sind. Dies kann durch Faktoren verursacht werden, wie zum Beispiel die tatsächlich von AIXTRON erhaltenen Kundenaufträge, den Umfang der Marktnachfrage nach Depositionstechnologie, den Zeitpunkt der endgültigen Abnahme von Erzeugnissen durch die Kunden, das Finanzmarktklima und die Finanzierungsmöglichkeiten von AIXTRON, die allgemeinen Marktbedingungen für Depositionsanlagen, und das makroökonomische Umfeld, Stornierungen, Änderungen oder Verzögerungen bei Produktlieferungen, Beschränkungen der Produktionskapazität, lange Verkaufs- und Qualifizierungszyklen, Schwierigkeiten im Produktionsprozess, die allgemeine Entwicklung der Halbleiterindustrie, eine Verschärfung des Wettbewerbs, Wechselkursschwankungen, die Verfügbarkeit öffentlicher Mittel, Zinsschwankungen bzw. Änderung verfügbarer Zinskonditionen, Verzögerungen bei der Entwicklung und Vermarktung neuer Produkte, eine Verschlechterung der allgemeinen Wirtschaftslage sowie durch alle anderen Faktoren, die AIXTRON in öffentlichen Berichten und Meldungen, insbesondere im Abschnitt Risiken des Jahresberichts, beschrieben hat. In dieser Mitteilung enthaltene zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf den gegenwärtigen Einschätzungen und Prognosen des Vorstands basierend auf den zum Zeitpunkt dieser Mitteilung verfügbaren Informationen. AIXTRON übernimmt keine Verpflichtung zur Aktualisierung oder Überprüfung zukunftsgerichteter Aussagen wegen neuer Informationen, künftiger Ereignisse oder aus sonstigen Gründen, soweit keine ausdrückliche rechtliche Verpflichtung besteht.

Dieses Dokument liegt ebenfalls in englischer Übersetzung vor, bei Abweichungen geht die deutsche maßgebliche Fassung des Dokuments der englischen Übersetzung vor.

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Emittent/Herausgeber: AIXTRON SE

Schlagwort(e): Unternehmen

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