Wirtschaft startet gut ins Jahr – Iran-Krieg drückt die Bilanz

Trotz des Iran-Kriegs ist die deutsche Wirtschaft Anfang des Jahres etwas stärker gewachsen als erwartet. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) stieg von Januar bis März um 0,3 Prozent zum Vorquartal, wie das Statistische Bundesamt am Donnerstag in einer ersten Schätzung mitteilte. Von der Nachrichtenagentur Reuters befragte Ökonomen hatten 0,2 Prozent erwartet.

Sowohl die privaten als ‌auch die staatlichen Konsumausgaben waren höher als Ende 2025. "Auch die Exporte nahmen den vorläufigen Erkenntnissen nach zu", erklärte das Amt. Im Schlussquartal 2025 war die Wirtschaft um 0,2 Prozent gewachsen und damit etwas ⁠schwächer als bisher ⁠mit 0,3 Prozent gemeldet.

Die Angriffe der USA und Israels auf den Iran sowie dessen Gegenschläge bremsen seit Ende Februar die Wirtschaft weltweit und hier vor allem die Energieversorgung. Wegen des Nahost-Konflikts haben Wirtschaftsforscher und Analysten ihre Konjunkturprognosen für Deutschland 2026 deutlich gesenkt. Hatten sie ursprünglich ein Wachstum von mehr als einem Prozent auf dem Zettel, so erwarten viele nur noch einen geringen BIP-Anstieg knapp über der Stagnation. Sollte der Iran-Krieg ‌länger dauern, dürfte das die Wirtschaft weiter bremsen.

"Das war ein überraschend ‌guter Jahresauftakt, zumal auch schon das erste Quartal von Grönland-Wirren und Iran-Krieg belastet war", sagte Sebastian Wanke von der KfW-Bank. Die Daten zeigten, dass es für die deutsche Konjunktur ein starkes Jahr hätte werden können. "Doch der Iran-Krieg verhagelt ⁠nun die Bilanz", betonte der Analyst. "Bleibt die Hoffnung auf eine baldige Öffnung der Straße von Hormus, sodass die ‌Wachstumskräfte wieder atmen können."

Einzelhandel mit Minus – Weiter drei Millionen Arbeitslose

Dem ⁠Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) zufolge kommt Europas größte Volkswirtschaft in diesem Jahr womöglich um eine Rezession herum - vor allem durch das Sondervermögen für Infrastruktur und Klimaneutralität sowie die Ausgaben für Verteidigung. "Aber staatliches Geld allein ersetzt keine Strukturreformen", sagte BDI-Präsident Peter Leibinger.

Geopolitische Krisen erhöhten den Druck. Sie ‌seien aber nicht die Ursache der hausgemachten wirtschaftlichen Schwäche. "Das ⁠beste Rezept gegen externe Schocks ist ein wettbewerbsfähiger ⁠Standort", sagte Leibinger. "Globale Krisen dürfen keine Ausrede für fehlende Reformen sein, ganz im Gegenteil."

Der Gegenwind durch den Iran-Krieg zeigt sich in vielen Konjunkturdaten. So erlitt der deutsche Einzelhandel im März überraschend den stärksten Umsatzschwund seit dreieinhalb Jahren. Inflationsbereinigt gab es einen Rückgang von zwei Prozent - dies war bereits das dritte Minus in Folge und zugleich das größte seit Oktober 2022. Zudem stiegen die Importpreise - als Vorboten einer zunehmenden Inflation - im März um 3,6 Prozent zum Vormonat und damit so stark wie seit Beginn des russischen Angriffs auf die Ukraine vor vier Jahren nicht mehr.

Ferner blieb die Zahl der Arbeitslosen in Deutschland ⁠im April über der Marke von drei Millionen, wie die Bundesagentur für Arbeit mitteilte. "Eine Trendumkehr am Arbeitsmarkt ist noch nicht in Sicht", sagte BA-Chefin Andrea Nahles. "Die Frühjahrsbelebung fällt auch im April schwach aus."