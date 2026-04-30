Zahl der Arbeitslosen sinkt im April geringfügig

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

Arbeitsmarkt

Nürnberg (dpa) - Die Zahl der Arbeitslosen in Deutschland ist im April im Vergleich zum Vormonat um 13.000 gesunken, liegt aber mit 3,008 Millionen weiterhin über der Drei-Millionen-Grenze. Im Vergleich zum April 2025 stieg die Zahl der Arbeitslosen um 77.000, teilte die Bundesagentur für Arbeit in Nürnberg mit. Die Arbeitslosenquote lag im April im Vergleich zum März unverändert bei 6,4 Prozent.

Das könnte dich auch interessieren

Analyse von Musks Weltraumfirma
Rekord-Börsengang von SpaceX: So schätzen wir den IPO eingestern, 12:30 Uhr · onvista
Eine Rakete beim Abflug.
Quartalszahlen
Minus sechs Prozent: Meta-Aktie stürzt nach Zahlen abgestern, 20:14 Uhr · onvista
Minus sechs Prozent: Meta-Aktie stürzt nach Zahlen ab
Alphabet, Amazon, Meta und Microsoft
Vor den Zahlen: Vier Mag-Seven-Werte im Chartcheck28. Apr. · onvista
Der Eingang der Nasdaq in New York.
Zinsentscheid
US-Notenbank belässt den Leitzins unverändertgestern, 18:03 Uhr · onvista
US-Notenbank belässt den Leitzins unverändert
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Analyse von Musks Weltraumfirma
Rekord-Börsengang von SpaceX: So schätzen wir den IPO eingestern, 12:30 Uhr · onvista
Tech-Investor Philipp Klöckner
„Der SpaceX-Börsengang ist Musks Versuch, xAI zu retten“gestern, 12:30 Uhr · onvista
Alle Premium-News