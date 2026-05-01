Aktien New York Ausblick: Dow im Plus erwartet - Apple-Zahlen beflügeln Aktie

NEW YORK (dpa-AFX) - Nach einem turbulenten April und den deutlichen Vortagesgewinnen dürfte es an den US-Aktienmärkten zum Start in den Mai ruhiger zugehen. Im Anlegerfokus stehen weitere Unternehmensberichte und vor allem die positiv aufgenommenen Quartalszahlen des Technologiekonzerns Apple . "Die bisherige US-Berichtssaison verlief robust, was dazu beigetragen hat, dass die globalen Märkte trotz der Auswirkungen des Iran-Konflikts keine großen Verluste hinnehmen mussten", kommentierte Russ Mould, Investment Director bei AJ Bell.

Eine halbe Stunde vor Handelsbeginn taxierte der Broker IG den Dow Jones Industrial am Freitag 0,5 Prozent höher bei 49.907 Punkten. Tags zuvor hatte sich der US-Leitindex um 1,6 Prozent nach oben geschwungen und damit den Monat April mit einem Anstieg von mehr als 7 Prozent beendet. Für die ablaufende Woche deutet sich ein Plus von rund 1,3 Prozent an.

Der technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100 wird 0,1 Prozent höher bei 27.477 Punkten erwartet. Dies signalisiert einen Wochengewinn von rund 0,6 Prozent.

Bei Apple stieg der Gewinn im abgelaufenen Quartal um gut 19 Prozent. Beim Konzernumsatz übertraf das Unternehmen die Markterwartungen mit einem Plus von 17 Prozent. Die iPhone-Erlöse wuchsen um fast 22 Prozent, verfehlten damit aber die noch höheren Erwartungen der Analysten. , die im Schnitt eher mit 57,2 Milliarden Dollar gerechnet hatten. Die Engpässe schienen für die Anleger aber eine plausible Erklärung dafür zu sein. Die Aktie legte im vorbörslichen US-Handel um 3,5 Prozent zu.

Der US-Ölkonzern Chevron verdiente dank der kriegsbedingt gestiegenen Öl- und Gaspreise zu Jahresbeginn mehr als erwartet. Die Aktie sank zuletzt um 0,9 Prozent. Auch der Konkurrent Exxon Mobil steigerte den Gewinn stärker als prognostiziert. Für die dessen Papiere ging es um 0,3 Prozent nach unten.

Der Konsumgüterkonzern Colgate-Palmolive meldete für das erste Quartal einen bereinigten Gewinn je Aktie, der über den durchschnittlichen Analystenschätzungen lag. Die Anteilscheine gewannen 1,9 Prozent./edh/he