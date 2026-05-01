Devisen: Eurokurs gibt Gewinne wieder ab

NEW YORK (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro hat kurz vor dem Wochenende anfängliche Gewinne zum US-Dollar wieder vollständig abgegeben. Im späten US-Devisenhandel am Freitag wurde die Gemeinschaftswährung mit 1,1725 Dollar gehandelt, nachdem sie zuvor bis auf 1,1785 Dollar gestiegen war. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Donnerstag auf 1,1702 Dollar festgesetzt.

Enttäuschende US-Konjunkturdaten konnten den Euro letztlich nur vorübergehend antreiben. Im April hatte sich die Stimmung in den Industriebetrieben überraschend nicht verändert. Der Einkaufsmanagerindex ISM verharrte auf 52,7 Punkten, während Volkswirte von einem Anstieg auf 53,2 Zähler ausgegangen waren./bek/he