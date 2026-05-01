Devisen: Eurokurs legt zum US-Dollar etwas zu

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro ist am Freitag leicht gestiegen. Am Vormittag wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1742 US-Dollar gehandelt und damit etwas höher als am Vorabend. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs zuletzt am Donnerstag auf 1,1702 Dollar festgesetzt.

Die Gemeinschaftswährung wurde weiter von der Aussicht auf eine Zinserhöhung in der Eurozone gestützt. Bundesbankpräsident Joachim Nagel hat sich für eine Zinserhöhung im Juni ausgesprochen. "Aus heutiger Sicht entwickelt sich die Lage weniger günstig als im vorherigen Basisszenario", wird Nagel in einem Bericht der Nachrichtenagentur Bloomberg zitiert. Es sei daher umso angemessener für den EZB-Rat, im Juni zu reagieren, falls sich die Aussichten nicht deutlich verbessern.

Bereits am Vortag hatte EZB-Präsidentin Christine Lagarde die Tür für eine Zinserhöhung im Juni offen gehalten. Zuvor hatte die Notenbank die Leitzinsen unverändert belassen, und der für die Finanzmärkte wichtige Einlagensatz liegt weiter bei 2,0 Prozent.

Zum Wochenschluss wird das Handelsvolumen von Marktbeobachtern als eher gering beschrieben. In vielen Ländern sind die Finanzmärkte feiertagsbedingt geschlossen./jkr/men