EQS-News: Claros weist nach, dass PFAS im Grundwasser des MPCA-Standorts Lake Elmo zu ≥99,99 % abgebaut werden

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Claros weist nach, dass PFAS im Grundwasser des MPCA-Standorts Lake Elmo zu ≥99,99 % abgebaut werden



01.05.2026 / 06:30 CET/CEST

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ClarosTechUV™ liefert unter komplexen Sanierungsbedingungen Leistung im industriellen Maßstab unter Verwendung von PFAS-Konzentrat vom Standort Lake Elmo in Minnesota

MINNEAPOLIS, 1. Mai 2026 /PRNewswire/ -- Claros Technologies, Inc. (Claros), ein führender Anbieter von Technologien zur PFAS-Zersetzung, gab heute die Ergebnisse einer neuen Studie bekannt, die eine Zersetzung der Zielsubstanzen (PFOS und PFOA) um ≥99,99 % unter Verwendung seines ClarosTechUV™-Systems in Grundwasserproben von einem Sanierungsstandort der Minnesota Pollution Control Agency (MPCA) in Lake Elmo, Minnesota, nachweist.

Claros Technologies Inc.

Die MPCA stellte Claros ein Schaumfraktionierungskonzentrat zur Verfügung, das aus der Aufbereitung von etwa einer Million Gallonen kontaminierten Grund- und Oberflächenwassers gewonnen wurde; das Ergebnis war eine hochkonzentrierte PFAS-Matrix mit erhöhten Gehalten an PFOS, PFOA und anderen kurz- und ultrakurzkettenigen Verbindungen.

Die Studie bewertete ClarosTechUV™ als Teil eines integrierten Aufbereitungssystems, das auf diese Wassermatrix mit geringer Transparenz angewendet wurde, die sich durch erhebliche Trübung und eine UV-Durchlässigkeit nahe Null in ihrer Rohform auszeichnet – Bedingungen, die eher reale Sanierungsumgebungen als kontrollierte Laborbedingungen widerspiegeln.

Im kommerziellen Maßstab erreichte ClarosTechUV™ in nur vier Stunden eine Zerstörung von ≥99,99 % des gefilterten Konzentrats und zeigte dabei eine gleichbleibende Leistung in Systemen im Klein-, Labor- und kommerziellen Maßstab. Das im kommerziellen System behandelte Konzentratvolumen stammte aus etwa 600.000 Gallonen Grundwasser, was die Relevanz des Systems für groß angelegte Sanierungsmaßnahmen unterstreicht.

Das Whitepaper und die vollständige technische Zusammenfassung sind hier verfügbar.

Validierung der Leistung unter realen Bedingungen

Aufbauend auf früheren Einsätzen an Industriestandorten, darunter ein kommerzieller Optimierungslauf mit 170.000 Gallonen (~640.000 Liter) in Zusammenarbeit mit Daikin America – einer der bislang größten PFAS-Abbauversuche vor Ort –, konzentrierte sich diese Studie auf die Leistung auf Subsystemebene, bei der ClarosTechUV™ mit Auffang- und Konzentrationstechnologien für den Abbau vor Ort kombiniert werden kann. Mit dieser Studie erhöht ClarosTechUV™ das Gesamtvolumen des behandelten PFAS-belasteten Wassers auf über 1.000.000 Gallonen (ca. 3,8 Millionen Liter) in Labor-, Pilot- und kommerziellen Einsätzen.

„Dieser Pilotversuch macht deutlich, dass ClarosTechUV™ für die Realitäten vor Ort konzipiert ist", sagte Michelle Bellanca, CEO von Claros Technologies. „Ob das Wasser nun sauber oder hochkomplex ist, eine geringe Transparenz aufweist oder stark mit PFAS belastet ist – unser System passt sich an und liefert eine konsistente, hochwirksame Abbaureaktion. Diese Zuverlässigkeit – unter allen Bedingungen – ist es, die letztendlich eine groß angelegte, dauerhafte PFAS-Zersetzung ermöglicht", fügte Bellanca hinzu. „Außerdem eröffnet dies für Claros eine völlig neue Kategorie bei der Behandlung von kontaminiertem Grundwasser und der Sanierung von Standorten in großem Maßstab."

Analytische Validierung bestätigt Mineralisierung

Die Proben wurden von ClarosLabs™ unter Verwendung einer modifizierten EPA-1633-Methode für bestimmte Verbindungen, darunter PFOS und PFOA, analysiert. Die Ergebnisse für das gesamte organische Fluor wurden mittels Verbrennungs-Ionenchromatographie (CIC) ermittelt.

Die Ergebnisse zeigten eine Reduktion des gesamten organischen Fluors um ca. 88 % nach der Behandlung bei einem entsprechenden Anstieg des anorganischen Fluorids, was die Umwandlung von PFAS in mineralisierte Endprodukte bestätigt.

„Dieser Pilotversuch zeigt, dass ClarosTechUV™ seine Leistungsfähigkeit beibehält, wenn es skaliert und in vorgelagerte Prozesse integriert wird", sagte John Brockgreitens, Mitbegründer und Vizepräsident für Produktentwicklung bei Claros Technologies. „Das ist es, was diese Lösung von einer Laborlösung in etwas verwandelt, das in großem Maßstab eingesetzt werden kann", fügte er hinzu. „Selbst hochkomplexe Wassermatrizen können mit diesem System effektiv behandelt werden."

Skalierbare, kosteneffiziente PFAS-Zerstörung

Die Ergebnisse des Pilotprojekts am MPCA-Standort Lake Elmo zeigen zudem eine starke Energie- und Kosteneffizienz: Im kommerziellen Maßstab wurde eine PFOS- und PFOA-Zerstörung von ≥99,99 % in vier Stunden erreicht, bei einem Energieverbrauch von unter 200 Wh/l und Betriebskosten von etwa 0,015 US-Dollar pro 1.000 Gallonen (0,004 US-Dollar pro Kubikmeter) unbehandeltem Grundwasser.

„Wenn man dieses Maß an Kosteneffizienz erreicht, verändert sich die Gleichung völlig", sagte Lucas Harvey, Global Head of Sales bei Claros Technologies. „Es gibt nun einen starken Anreiz für Sanierungsbehörden und andere, auf Lösungen umzusteigen, die PFAS tatsächlich zerstören, anstatt sie lediglich zu verwalten."

Informationen zu Claros Technologies

Das 2018 gegründete Unternehmen Claros mit Sitz in Minneapolis, Minnesota (USA), ist ein weltweit führender Anbieter im Bereich der PFAS-Minderung mit zwei Kerngeschäftsbereichen. Der Geschäftsbereich ClarosTech™ konzentriert sich ausschließlich auf die dauerhafte Zerstörung von PFAS und bietet erschwingliche, skalierbare und praxistaugliche Systeme an, die lang-, kurz- und ultrakurzkettige Verbindungen mit einer Effizienz von 99,99 % eliminieren. ClarosLabs™, die nach ISO/IEC 17025:2017 akkreditierte Analytikabteilung, ist ein führendes kommerzielles Labor, das sich auf den Nachweis, die Quantifizierung und die Expositionsbewertung von PFAS spezialisiert hat. Claros hat es sich zur Aufgabe gemacht, PFAS aus der Umwelt zu entfernen. Claros zerstört PFAS – für immer.

Weitere Informationen finden Sie unter www.clarostech.com.

Medienkontakt Kari Finkler

Claros Technologies

kari@clarostech.com

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