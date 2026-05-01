EQS-News: Curaleaf schließt den Erwerb der verbleibenden Anteile an der deutschen „Four 20 Pharma" ab

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Curaleaf schließt den Erwerb der verbleibenden Anteile an der deutschen „Four 20 Pharma" ab



01.05.2026 / 18:20 CET/CEST

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STAMFORD, Connecticut, 1. Mai 2026 /PRNewswire/ -- Curaleaf Holdings, Inc (TSX: CURA) (OTCQX: CURLF) („Curaleaf" oder das „Unternehmen"), ein führender internationaler Anbieter von Cannabis-Konsumprodukten, hat den Erwerb der verbleibenden 45 % der Anteile an der Four 20 Pharma GmbH abgeschlossen, einem deutschen Hersteller und Vertreiber von medizinischem Cannabis, der über eine vollständige EU-GMP- und GDP-Zulassung verfügt.Four 20 Pharma ist bekannt für seinen hochwertigen Anbau, die Verarbeitung in pharmazeutischer Qualität und sein flächendeckendes Vertriebsnetz in ganz Deutschland und ausgewählten europäischen Märkten, über das Pflegeheime, Apotheken und Forschungseinrichtungen beliefert werden. Das Engagement des Unternehmens für Compliance, Patientenversorgung und wissenschaftliche Sorgfalt macht es zu einem Eckpfeiler des europäischen Ökosystems für medizinisches Cannabis.

Curaleaf Holdings, Inc. Logo

Die vollständige Übernahme von Four 20 Pharma stärkt die vertikal integrierte, globale Lieferkette von Curaleaf – von eigenen Anbaugebieten in Portugal und Kanada bis hin zum lizenzierten Vertrieb in ganz Deutschland – und gewährleistet so eine echte Qualitätsgarantie vom Saatgut bis zum Patienten sowie lückenlose Kontrolle in jeder Phase. Seit der ursprünglichen Vereinbarung 2022 haben Curaleaf und Four 20 Pharma eng zusammengearbeitet, um den Zugang für Patienten zu erweitern, Forschungsinitiativen voranzutreiben und die internationale Lieferkette für medizinisches Cannabis zu optimieren, wodurch ein datengestützter Ansatz für Aufklärung, Anbau und Produktentwicklung bestätigt wurde.

„Der Abschluss dieses Buy-outs der verbleibenden Anteile an Four 20 Pharma bekräftigt unser Engagement in Europa und unterstreicht die strategische Bedeutung des Aufbaus hochwertiger, lokal verankerter Aktivitäten in einem Markt, der weiterhin exponentiell wachsen wird", sagte Boris Jordan, CEO und Vorsitzender von Curaleaf. „Die Führungsrolle von Four 20 Pharma in den Bereichen Produktion, Compliance und Vertrieb ermöglicht es uns, den Zugang von Patienten zu medizinischem Cannabis zu erweitern und gleichzeitig Innovationen auf dem internationalen Markt voranzutreiben. Diese Investition war ein bedeutender strategischer Meilenstein in unserer internationalen Strategie, und wir freuen uns auf weiteres langfristiges Wachstum in Europa."

„Der Beitritt zur Curaleaf-Familie als voll integrierte Tochtergesellschaft markiert ein spannendes neues Kapitel für Four 20 Pharma", sagte Torsten Greif, Gründer und Geschäftsführer von Four 20 Pharma. „Wir haben dieses Unternehmen auf einem kompromisslosen Bekenntnis zu Qualität, Compliance und Patientenversorgung aufgebaut – Werte, die perfekt mit der internationalen Mission von Curaleaf übereinstimmen. Gemeinsam sind wir einzigartig positioniert, um den Standard für medizinisches Cannabis in regulierten Märkten weltweit zu setzen."

Aufbauend auf dem Erfolg von Four 20 Pharma in Deutschland hat Curaleaf die Marke Four 20 bereits im Vereinigten Königreich und in Polen eingeführt und beabsichtigt, die Marke auf weitere internationale Märkte auszuweiten. Dabei nutzt das Unternehmen das Konzept von Qualität und Compliance, das Four 20 Pharma zu einer der vertrauenswürdigsten medizinischen Cannabis-Marken Deutschlands gemacht hat.

Die Partnerschaft spiegelt die umfassendere internationale Strategie von Curaleaf wider, lokales Fachwissen mit globaler Reichweite zu kombinieren, um das weltweit führende internationale Cannabis-Unternehmen aufzubauen.

Weitere Informationen über Curaleaf und seine Aktivitäten finden Sie unter https://curaleaf.com/.

Informationen zu Curaleaf Holdings Curaleaf Holdings, Inc. (TSX: CURA) (OTCQX: CURLF) („Curaleaf") ist ein führender internationaler Anbieter von Cannabis-Konsumprodukten mit der Mission, das Leben der Menschen zu verbessern, indem die Kraft der Pflanze gepflegt, geteilt und gefeiert wird. Als wachstumsstarkes Cannabisunternehmen, das für Qualität, Fachkompetenz und Zuverlässigkeit bekannt ist, bieten das Unternehmen und seine Marken, darunter Curaleaf, Select, Grassroots, Find, Dark Heart und Anthem, branchenführenden Service, eine breite Produktauswahl und gute Erreichbarkeit sowohl auf dem medizinischen Markt als auch auf dem Markt für Erwachsene. Curaleaf International stützt sich auf eine starke Präsenz in allen Phasen der Lieferkette. Sein einzigartiges Vertriebsnetz in ganz Europa, Kanada und Australasien verbindet wegweisende Wissenschaft und Forschung mit modernsten Anbau-, Extraktions- und Produktionsverfahren. Curaleaf ist an der Toronto Stock Exchange unter dem Symbol CURA notiert und wird am OTCQX-Markt unter dem Symbol CURLF gehandelt. Weitere Informationen finden Sie unter https://ir.curaleaf.com.

Informationen zur Four 20 Pharma GmbH Die Four 20 Pharma GmbH ist ein führender, vollständig nach EU-GMP und GDP zugelassener europäischer Hersteller und Vertreiber von medizinischem Cannabis, der sich durch branchenführende Produktqualität und erstklassige regulatorische Expertise auszeichnet. Four 20 Pharma trat mit der Vision, eine kontinuierliche Patientenversorgung zu gewährleisten, in den deutschen Markt ein. Seit der Einführung seiner Marke „420NATURAL" im Jahr 2020 hat das Unternehmen eine stabile Lieferkette aufgebaut, um seinen Patienten die bestmöglichen Cannabisprodukte zu liefern. Das Unternehmen beschäftigt 110 Mitarbeiter und hat seinen Sitz in Paderborn, Deutschland.

Zukunftsgerichtete Aussagen Diese Medienmitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Diese Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse oder zukünftige Leistungen. Alle Aussagen, die keine historischen Tatsachen darstellen, können zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen sein. Im Allgemeinen lassen sich zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen durch die Verwendung von zukunftsgerichteten Begriffen wie „plant", „erwartet" oder „beabsichtigt", „wird erwartet", „beabsichtigt", „geht davon aus" oder „glaubt" oder Variationen solcher Wörter und Ausdrücke oder durch die Verwendung von Wörtern oder Ausdrücken, die besagen, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse eintreten oder erreicht werden könnten, würden oder könnten. Insbesondere und ohne Einschränkung enthält diese Pressemitteilung zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen bezüglich der Übernahme von Four 20 Pharma. Solche zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen spiegeln die aktuellen Einschätzungen der Unternehmensleitung wider und basieren auf Annahmen sowie Informationen, die dem Unternehmen derzeit in Bezug auf die in dieser Pressemitteilung beschriebene Angelegenheit zur Verfügung stehen. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten Risiken und Unsicherheiten, die auf den aktuellen Erwartungen zum Zeitpunkt dieser Veröffentlichung beruhen und bekannten sowie unbekannten Risiken und Unsicherheiten unterliegen, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in solchen Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Weitere Informationen zu diesen Annahmen und Unsicherheiten finden sich unter „Risikofaktoren und Unsicherheiten" im jüngsten Jahresbericht des Unternehmens, der am 26. Februar 2026 eingereicht wurde und unter dem SEDAR-Profil des Unternehmens auf http://www.sedar.com verfügbar ist, sowie in anderen Unterlagen, die das Unternehmen bei den zuständigen Wertpapieraufsichtsbehörden eingereicht hat und in Zukunft einreichen könnte. Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen gelten nur zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung, und wir übernehmen keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben. Wir warnen Anleger davor, sich in erheblichem Maße auf die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen. Die Toronto Stock Exchange hat den Inhalt dieser Pressemitteilung weder geprüft noch genehmigt oder abgelehnt.

Kontakt für Investoren: Curaleaf Holdings, Inc.

Camilo Lyon, Chief Investment Officer

IR@curaleaf.com

Medienkontakt: MATTIO Communications

MattioCuraleaf@Mattio.com

Four 20 Pharma GmbH Medienkontakt: Oliver Kirch

420pharma@heyst.com

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Cision

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