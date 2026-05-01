EQS-News: Lettische Unternehmer kehren aus Polen und der Ukraine mit greifbaren Ergebnissen zurück - unterzeichnete Absichtserklärungen, neue Projektpipelines und erweiterte Marktchancen

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Lettische Unternehmer kehren aus Polen und der Ukraine mit greifbaren Ergebnissen zurück - unterzeichnete Absichtserklärungen, neue Projektpipelines und erweiterte Marktchancen



01.05.2026 / 11:05 CET/CEST

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RIGA, Lettland, 30. April 2026 /PRNewswire/ -- Im Rahmen der von der Lettischen Agentur für Investitionen und Entwicklung (LIAA) organisierten und vom Wirtschaftsminister Viktors Valainis geleiteten Handelsdelegation nach Polen und in die Ukraine wurden am 24. April in Kiew mehrere Kooperationsvereinbarungen unterzeichnet. Diese Vereinbarungen werden einen praktischen Rahmen für die Ausweitung der Export- und Kooperationsmöglichkeiten lettischer Unternehmen in den Bereichen Verteidigung, Technologie und Energie bieten und damit sowohl zur Widerstandsfähigkeit der Ukraine als auch zu ihrer langfristigen Entwicklung beitragen.

Latvian and Ukrainian representatives in Kyiv, reaffirming bilateral cooperation in economic, industrial, scientific and technical fields.

Wirtschaftsminister Viktors Valainis, betont:

„Das Handelsvolumen und die Dynamik der gegenseitigen Investitionen zwischen Lettland und der Ukraine zeigen deutlich, dass es erhebliche Wachstumschancen gibt, die jetzt genutzt werden müssen. Die unterzeichneten Vereinbarungen, insbesondere im Verteidigungssektor, schaffen zusammen mit dem geplanten Austausch analytischer Informationen und der Beteiligung von Unternehmen an Projekten eine praktische Grundlage dafür, dieses Potenzial in konkrete Ergebnisse umzusetzen."

Unter den unterzeichneten Vereinbarungen sieht das Abkommen zwischen der ukrainischen Industrie- und Handelskammer, dem Verteidigungsministerium der Republik Lettland, dem Wirtschaftsministerium der Republik Lettland und der LIAA eine Zusammenarbeit in der Verteidigungsindustrie vor, einschließlich der Entwicklung gemeinsamer Projekte, des Technologieaustauschs und der Einwerbung von Fördermitteln der Europäischen Union (EU). Diese Vereinbarung stärkt die institutionelle Zusammenarbeit und erleichtert lettischen Unternehmen den Zugang zu Projekten im Verteidigungssektor in der Ukraine.

Darüber hinaus konzentrieren sich die Vereinbarungen zwischen der LIAA und der ukrainischen Wirtschaftsförderungsplattform „Trade House Ukraina" sowie zwischen der LIAA und der europäisch-ukrainischen Wirtschaftsplattform „Trade House Europe" auf praktische Unternehmensförderung. Dazu gehören die Identifizierung von Partnern, die Unterstützung beim Marktzugang, die Entwicklung von Logistiklösungen und die Umsetzung von Projekten in der Ukraine.

LIIA-Direktorin Ieva Jāgere erläutert:

„Mit diesen Vereinbarungen vereinfachen wir den Weg für lettische Unternehmen, auf dem ukrainischen Markt tätig zu werden, erheblich. Das bedeutet koordinierte Unterstützung – von der Identifizierung potenzieller Partner über die Bereitstellung von Marktinformationen bis hin zur Umsetzung von Exportprojekten. Praktisch gesehen müssen Unternehmen diesen Prozess nicht mehr alleine bewältigen. Es wird ein strukturierter institutioneller Rahmen geschaffen, in dem die LIAA gemeinsam mit ukrainischen und lettischen Partnerinstitutionen Unternehmen dabei hilft, effizienter Partner zu finden, die Besonderheiten des Marktes zu verstehen und konkrete Projekte zur Umsetzung voranzubringen."

Die Ergebnisse der Mission in Polen bestätigen, dass Polen einer der vielversprechendsten Kooperationspartner für lettische Unternehmen ist, insbesondere in den Bereichen Technologie und Energie. Es besteht großes Potenzial für die gemeinsame Projektentwicklung in den Bereichen Verteidigung, digitale Lösungen und intelligente Energie.

Dies zeigte sich in Treffen und Gesprächen mit Vertretern der polnischen Dual-Use-Kammer und von Digital Poland sowie mit Experten der WB Group – einem der führenden privaten Unternehmen der polnischen Verteidigungsindustrie, das sich auf unbemannte Systeme, Lösungen für das Schlachtfeldmanagement und fortschrittliche Militärtechnologien spezialisiert hat.

Die Handelsmission ist Teil der anhaltenden Bemühungen der LIAA, die Exportkapazitäten lettischer Unternehmen zu stärken, ihre Präsenz auf internationalen Märkten auszubauen und die Beteiligung an Projekten mit hoher Wertschöpfung zu fördern.

Erstellt von: Abteilung für internationales Marketing und Kommunikation

Investitions- und Entwicklungsagentur Lettlands (LIAA)

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