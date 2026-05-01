EQS-News: SWI Capital Holding Ltd. präsentiert Ergebnisse für 2025, ein entscheidendes Jahr, geprägt von der Beschleunigung der KI- und digitalen Infrastrukturstrategie sowie der Integration des Investmentmanagers Stoneweg

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SWI Capital Holding Ltd. präsentiert Ergebnisse für 2025, ein entscheidendes Jahr, geprägt von der Beschleunigung der KI- und digitalen Infrastrukturstrategie sowie der Integration des Investmentmanagers Stoneweg



01.05.2026 / 03:00 CET/CEST

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AMSTERDAM und SINGAPUR, 30. April 2026 /PRNewswire/ -- SWI Capital Holding Ltd. (SWICH oder die Gesellschaft) gab heute bekannt, dass sie ihren von Deloitte geprüften Jahresbericht 2025 veröffentlicht hat.

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SWICH ist ein alternatives Investmentkonglomerat mit starkem Unternehmergeist, das in zahlreichen Sektoren tätig ist, darunter KI und digitale Infrastruktur, Immobilien, Kredit sowie der Finanzsektor.

Die Entwicklung in diesem Jahr war geprägt von der Integration des internationalen Investmentmanagers Stoneweg und einer Reihe erfolgreicher Übernahmen und strategischer Partnerschaften.

Wichtige Ereignisse

Ausbau des Portfolios für digitale Infrastruktur, Ausrichtung auf KI – Übernahme des Rechenzentrumsprojekts Cambridge Innovation Campus mit 530 MW Leistung. Der Konzern kündigte außerdem die strategische Übernahme einer Mehrheitsbeteiligung an einem europäischen High-Performance-Computing-Unternehmen, das zugleich Nvidia Cloud Partner ist, sowie an einem US-Rechenzentrumsunternehmen an.

Integration der Stoneweg Group -> Stoneweg ist ein internationaler Investmentmanager mit mehr als 250 Beschäftigten und 10 Milliarden Euro an verwaltetem Vermögen (Assets under Management, AUM). Stoneweg fungiert als Immobilienverwalter und Vermögensverwalter für den in Singapur notierten Stoneweg Europe Stapled Trust.

Stärkung unserer Bilanz durch eine Kapitalerhöhung in Höhe von 217 Millionen Euro im Jahr 2025 und 260 Millionen Euro im Jahr 2026.

SWICH hält eine konservative Netto-LTV-Quote (Loan to Value) von 15,3 % aufrecht und verfügt damit über umfassende Kapazitäten zur Finanzierung der nächsten Entwicklungsphasen, ohne die Widerstandsfähigkeit der Bilanz zu beeinträchtigen.

Deal-Pipeline

SWICH kündigte eine umfangreiche Deal-Pipeline an und verfolgt damit eine Initiative, seine KI- und digitale Infrastrukturstrategie durch den Erwerb einer bedeutenden Beteiligung an einem US-amerikanischen Unternehmen im Bereich digitale Infrastruktur und technologiegestützte Geschäftsmodelle erheblich auszubauen sowie durch eine Investition in einen führenden europäischen Cloud-Dienstleister, der Nvidia Preferred Partner ist, in das Segment AI-as-a-Service zu expandieren. Beide Übernahmen ergänzen die bestehende 2,3-GW-Rechenzentrumsplattform AiOnX von SWI in hohem Maße. AiOnX entwickelt fünf strategisch gelegene Hyperscale-Projekte, die teilweise an einen der größten Hyperscaler vermietet sind.

Durch die Zusammenführung der europäischen und US-amerikanischen Plattformen sowie der End-to-End-Anbieter von GPU-as-a-Service schafft SWI einen bedeutenden globalen Akteur für digitale Infrastruktur, der vollständig vertikal integrierte Cloud- und KI-Rechenkapazitäten anbietet.

Zu den Ergebnissen erklärte Max-Hervé George, Geschäftsführer von SWI: „Das Geschäftsjahr 2025 war ein entscheidendes Jahr für unseren Konzern, in dem die Grundlagen für eine wirklich institutionelle Plattform gelegt wurden. Unsere Teams haben ihre Fähigkeit unter Beweis gestellt, diszipliniert und entschlossen umzusetzen und gleichzeitig an mehreren strategischen Fronten voranzukommen. Wir haben die Struktur des Konzerns konsolidiert, unsere Diversifizierung fortgesetzt und entscheidende Fortschritte auf dem Weg zur Betriebsphase unserer wichtigsten Vermögenswerte erzielt."

Wichtigste Erkenntnisse und Ausblick

Das Gesamtvermögen von SWICH stieg zum 31. Dezember 2025 auf 3,3 Milliarden Euro, getragen durch die anhaltende Wertsteigerung unseres Rechenzentrumsportfolios zum beizulegenden Zeitwert sowie die Integration der Stoneweg Group.

Wir halten eine konservative Netto-LTV-Quote von 15,3 % aufrecht und verfügen damit über umfassende Kapazitäten zur Finanzierung der nächsten Entwicklungsphasen, ohne die Widerstandsfähigkeit der Bilanz zu beeinträchtigen.

Unsere Rechenzentrumsanlagen nähern sich der Betriebsphase; wir investieren weiterhin in Entwicklungsprojekte in den Bereichen Rechenzentren, KI und digitale Infrastruktur. Unsere fertiggestellten Immobilienportfolios generieren weiterhin wiederkehrende Erträge; unsere Stoneweg-Teams bringen die Fähigkeit zur Transaktionsanbahnung sowie fundierte Kompetenz in der Vermögensverwaltung ein, um langfristige Wertschöpfung über das gesamte Portfolio hinweg zu sichern.

Der Jahresbericht 2025 steht Investoren und anderen interessierten Parteien als ESEF-Berichtspaket sowie als PDF-Datei auf der Website von SWI zur Verfügung: (https://swi.com/reports/).

SWI wird den Termin seiner Jahreshauptversammlung gesondert bekannt geben.

Diese Pressemitteilung enthält Informationen, die Insiderinformationen im Sinne der Marktmissbrauchsverordnung (EU) Nr. 596/2014 darstellen oder darstellen können.

Hinweise für Redaktionen

Informationen zur SWI Group

Die SWI Group (www.swi.com) ist ein globales Investmentkonglomerat mit Unternehmergeist, das in einer Reihe von Sektoren tätig ist, darunter KI und digitale Infrastruktur, Immobilien, Kredit sowie Finanzsektor. Die Investmentstrategien des Konzerns basieren auf gründlicher Recherche, fundiertem Wissen aus erster Hand und der Fähigkeit, Strategien effizient umzusetzen, um das größtmögliche Renditepotenzial auszuschöpfen. Die SWI Group stützt sich auf lokale operative Teams, um weltweit Chancen sowohl im Immobilienbereich als auch bei Investmentstrategien zu identifizieren, zu entwickeln und zu verwalten. Die SWI Group verwaltet derzeit Vermögenswerte von rund 10 Milliarden Euro und hat mehr als 280 Beschäftigte in 26 Niederlassungen weltweit.

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Cision

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