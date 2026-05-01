EQS-News: Xryma Plc veröffentlicht den Jahresbericht 2025

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Xryma Plc veröffentlicht den Jahresbericht 2025



01.05.2026 / 02:05 CET/CEST

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NICOSIA, Zypern, 30. April 2026 /PRNewswire/ -- Xryma Plc (ehemals ISX Financial EU Plc), ein führender Anbieter von regulierten Transaktionsbankdienstleistungen, Echtzeit-Zahlungslösungen und Banking-SaaS, hat heute seinen Jahresbericht 2025 veröffentlicht, in dem die finanzielle Entwicklung, die strategische Ausrichtung und die wichtigsten operativen Erfolge der Gruppe im Laufe des Jahres dargelegt werden.

Xryma-Logo

Das Geschäftsjahr 2025 war für Xryma Plc (Xryma) das siebte profitable Jahr in Folge, was die Widerstandsfähigkeit des Geschäftsmodells und die disziplinierte Umsetzung widerspiegelt und gleichzeitig die Position des Unternehmens an der Spitze des Banktech- und Zahlungssektors festigt.

Finanzielle Highlights 2025

Gewinn nach Steuern: 17,3 Millionen Euro

Gesamteinnahmen: 53,4 Millionen Euro (einschließlich 5,0 Millionen Euro sonstige Einnahmen)

Eigenmittel: 49,0 Millionen Euro

Gesamtvermögen: 188,9 Millionen Euro

Eigenkapital/Nettovermögen insgesamt: 59,2 Millionen Euro

Christakis Taoushanis, nicht geschäftsführender Vorstandsvorsitzender von Xryma Plc, erklärte:

„Im Namen des Vorstands freue ich mich, Ihnen den Jahresbericht 2025 von Xryma Plc vorzustellen. Das Jahr 2025 war für Xryma das siebte Jahr in Folge mit positiver Ertragslage und unterstrich einmal mehr die Stärke des Geschäftsmodells der Gruppe, die konsequente Umsetzung der Strategie und die Kompetenz der Mitarbeiter. Als eine regulierte Institution, die in einem sich wandelnden Finanzumfeld tätig ist, konzentriert sich der Vorstand weiterhin auf eine starke Unternehmensführung, ein umsichtiges Risikomanagement, strenge Compliance-Vorgaben und operative Widerstandsfähigkeit."

Nikogiannis (John) Karantzis, Geschäftsführer des Konzerns und geschäftsführender Direktor von Xryma Plc, erklärte:

„Aufbauend auf der starken Dynamik des Jahres 2024 war das Geschäftsjahr 2025 geprägt von dem Ausbau der Infrastruktur und der Umsetzung strategischer Maßnahmen. Ich möchte unseren Teams für ihr anhaltendes Engagement für unsere Kunden und dafür danken, dass sie das ganze Jahr über ein starkes wirtschaftliches Momentum aufrechterhalten haben.

Unser Fokus liegt weiterhin darauf, unternehmensweit kundenorientierte Lösungen bereitzustellen. Durch die Kombination von technologischer Kompetenz, regulatorischem Fachwissen, gezielten Infrastrukturinvestitionen und der Disziplin, die für eine Skalierung erforderlich ist, unterstützen wir unsere Kunden weiterhin dabei, ihre geschäftlichen und operativen Ziele zu erreichen."

Im Jahr 2025 baute Xryma seine Zahlungsinfrastruktur weiter aus und wurde als eines der ersten Nichtbanken-Institute in das T2 Real-Time Gross Settlement (RTGS)- und das TARGET Instant Payment Settlement (TIPS)-System der Europäischen Zentralbank aufgenommen. Dies erweitert die bestehenden Kapazitäten von Xryma im Bereich „Faster Payments" im Vereinigten Königreich sowie bei SEPA-Sofortzahlungen im EWR und ermöglicht den direkten Transfer von Zentralbankgeld über wichtige Finanzmärkte hinweg.

Die Gruppe behauptete zudem ihre führende Position im Bereich der Account-to-Account-Zahlungen (A2A) über PaidBy®, ihre führende Open-Banking-Plattform. Durch die Nutzung von sofortigen und schnelleren Zahlungen, Anbindung an Zentralbanken, patentiertem geistigem Eigentum und eigener Technologie bietet PaidBy® eine überzeugende Alternative zu herkömmlichen kontaktlosen Kartenzahlungen und überzeugt durch sofortige Abwicklung, erhöhte Sicherheit und nahtlose Integration.

Im Laufe des Jahres hat Xryma die Entwicklung echter grenzüberschreitender A2A-Fähigkeiten vorangetrieben. Ab Q2 2026 soll dies eine Abwicklung am nächsten Werktag in mehr als 60 Währungen ermöglichen, initiiert durch A2A-Zahlungen in Euro oder Pfund Sterling. Mit der Fertigstellung der TIPS-Integration sollen diese Funktionen weiter ausgebaut werden, sodass Transaktionen auch aus den an TIPS teilnehmenden skandinavischen Währungen initiiert werden können.

Der Konzern investierte im Jahr 2025 rund 3 Millionen Euro in Forschung und Entwicklung, um sein Portfolio an geistigem Eigentum zu stärken und seine proprietären Systeme, darunter flykk®, ISXMoney®, ISXPay® und Paydentity®, weiterzuentwickeln. Die Software-Tochtergesellschaft von Xryma, Probanx, spielt weiterhin eine entscheidende Rolle bei der Produktentwicklung, der Implementierung und der Systemoptimierung und trägt gleichzeitig zum Umsatzwachstum bei.

Xryma hat zudem Fortschritte bei der Erfüllung der Vorbereitungsanforderungen im Zusammenhang mit der geplanten Zulassung seiner Aktien zum Handel an einer Preferred Exchange erzielt, was weiterhin eine wichtige strategische Priorität darstellt.

Im Einklang mit den übergeordneten strategischen Zielen hat der Konzern seine Beteiligung an BeEmotion AI SA aufgestockt und sich erfolgreich von seiner langjährigen Beteiligung an der National Stock Exchange of Australia (NSX) getrennt, indem er seine Anteile im Rahmen eines Scheme of Arrangement im Zusammenhang mit der 100-prozentigen Übernahme der NSX durch CNSX Global Markets Inc., die Muttergesellschaft der Canadian Securities Exchange, veräußert hat.

Abgesehen von der finanziellen Performance unterstützte Xryma weiterhin Umwelt- und Sozialprogramme im Rahmen seiner Initiative We Care sowie Spitzensportler und Sportorganisationen im Rahmen seiner Initiative Dream Big. Damit bringt das Unternehmen seine Überzeugung zum Ausdruck, dass langfristiger Unternehmenserfolg eng mit dem Wohlergehen der Gemeinschaften verbunden ist, in denen es tätig ist.

Zu den Aussichten für das Jahr 2026 fügte Nikogiannis (John) Karantzis hinzu:

„Mit Blick auf das Jahr 2026 bleibt unser Fokus klar: Vorbereitung auf die Skalierung, Investitionen in Fähigkeiten der nächsten Generation, Einholung weiterer behördlicher Genehmigungen und die Schaffung einer umfassenderen Währungsinteroperabilität mit schnelleren Abwicklungszyklen. Nach der Einführung unserer RTGS- und TIPS-Dienste erwarten wir, dass das Jahr 2026 von anhaltender Rentabilität und der Einführung neuer Produkte geprägt sein wird. Die Einführung neuer Produkte wird unser kurzfristiger Schwerpunkt sein, um das Wachstum nach der geplanten Börsennotierung zu fördern. Wir sind uns zwar der potenziellen Turbulenzen bewusst, die sich aus regionalen Konflikten und den globalen Marktbedingungen ergeben können, glauben jedoch, dass die Gruppe gut positioniert ist, um ihre strategischen Prioritäten weiterhin umzusetzen."

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