EQS-PVR: SAP SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

EQS Stimmrechtsmitteilung: SAP SE

SAP SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung



01.05.2026 / 22:05 CET/CEST

Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Stimmrechtsmitteilung



1. Angaben zum Emittenten Name: SAP SE Straße, Hausnr.: Dietmar-Hopp-Allee 16 PLZ: 69190 Ort: Walldorf

Deutschland Legal Entity Identifier (LEI): 529900D6BF99LW9R2E68

2. Grund der Mitteilung X Erwerb bzw. Veräußerung von Aktien mit Stimmrechten Erwerb bzw. Veräußerung von Instrumenten Änderung der Gesamtzahl der Stimmrechte X Sonstiger Grund:

Freiwillige Konzernmitteilung mit Schwellenberührung auf Ebene von Tochterunternehmen

3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen Juristische Person: BlackRock, Inc.

Registrierter Sitz, Staat: Wilmington, Delaware, Vereinigte Staaten von Amerika

4. Namen der Aktionäre

mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von 3.



5. Datum der Schwellenberührung: 28.04.2026

6. Gesamtstimmrechtsanteile Anteil Stimmrechte

(Summe 7.a.) Anteil Instrumente

(Summe 7.b.1.+ 7.b.2.) Summe Anteile

(Summe 7.a. + 7.b.) Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG neu 6,43 % 0,06 % 6,49 % 1228504232 letzte Mitteilung 6,44 % 0,03 % 6,47 % /

7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen

a. Stimmrechte (§§ 33, 34 WpHG) ISIN absolut in % direkt

(§ 33 WpHG) zugerechnet

(§ 34 WpHG) direkt

(§ 33 WpHG) zugerechnet

(§ 34 WpHG) DE0007164600 0 78020146 0 % 6,35 % US8030542042 0 987738 0 % 0,08 % Summe 79007884 6,43 %

b.1. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG Art des Instruments Fälligkeit / Verfall Ausübungszeitraum / Laufzeit Stimmrechte absolut Stimmrechte in % Rückübertragungsanspruch aus Wertpapierleihe N/A N/A 59987 0,005 % Summe 59987 0,005 %

b.2. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG Art des Instruments Fälligkeit / Verfall Ausübungszeitraum / Laufzeit Barausgleich oder physische Abwicklung Stimmrechte absolut Stimmrechte in % Contract for Difference N/A N/A Bar 521966 0,04 % Aktienbezogene Schuldverschreibungen 22/05/2026 N/A Bar 89130 0,01 % Aktienbezogene Schuldverschreibungen 02/06/2026 N/A Bar 85523 0,01 % Summe 696619 0,06 %

8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen

Mitteilungspflichtiger (3.) wird weder beherrscht noch beherrscht Mitteilungspflichtiger andere Unternehmen, die Stimmrechte des Emittenten (1.) halten oder denen Stimmrechte des Emittenten zugerechnet werden. X Vollständige Kette der Tochterunternehmen, beginnend mit der obersten beherrschenden Person oder dem obersten beherrschenden Unternehmen:

Unternehmen Stimmrechte in %, wenn 3% oder höher Instrumente in %, wenn 5% oder höher Summe in %, wenn 5% oder höher BlackRock, Inc. % % % BlackRock Saturn Subco, LLC % % % BlackRock Finance, Inc. % % % Trident Merger LLC % % % BlackRock Investment Management, LLC % % % - % % % BlackRock, Inc. % % % BlackRock Saturn Subco, LLC % % % BlackRock Finance, Inc. % % % BlackRock Holdco 2, Inc. % % % BlackRock Financial Management, Inc. % % % - % % % BlackRock, Inc. % % % BlackRock Saturn Subco, LLC % % % BlackRock Finance, Inc. % % % BlackRock Holdco 2, Inc. % % % BlackRock Financial Management, Inc. % % % BlackRock Capital Holdings, Inc. % % % BlackRock Advisors, LLC % % % - % % % BlackRock, Inc. % % % BlackRock Saturn Subco, LLC % % % BlackRock Finance, Inc. % % % Trident Merger LLC % % % BlackRock Investment Management, LLC % % % Amethyst Intermediate LLC % % % Aperio Holdings LLC % % % Aperio Group, LLC % % % - % % % BlackRock, Inc. % % % BlackRock Saturn Subco, LLC % % % BlackRock Finance, Inc. % % % BlackRock Holdco 2, Inc. % % % BlackRock Financial Management, Inc. % % % BlackRock International Holdings, Inc. % % % BlackRock Canada Holdings ULC % % % BlackRock Asset Management Canada Limited % % % - % % % BlackRock, Inc. % % % BlackRock Saturn Subco, LLC % % % BlackRock Finance, Inc. % % % BlackRock Holdco 2, Inc. % % % BlackRock Financial Management, Inc. % % % BlackRock Holdco 4, LLC % % % BlackRock Holdco 6, LLC % % % BlackRock Delaware Holdings Inc. % % % BlackRock Institutional Trust Company, National Association % % % - % % % BlackRock, Inc. % % % BlackRock Saturn Subco, LLC % % % BlackRock Finance, Inc. % % % BlackRock Holdco 2, Inc. % % % BlackRock Financial Management, Inc. % % % BlackRock International Holdings, Inc. % % % Acero LLC % % % Phoenix Acquisition LLC % % % BlackRock Mexico Operadora, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversion % % % - % % % BlackRock, Inc. % % % BlackRock Saturn Subco, LLC % % % BlackRock Finance, Inc. % % % BlackRock Holdco 2, Inc. % % % BlackRock Financial Management, Inc. % % % BlackRock International Holdings, Inc. % % % BR Jersey International Holdings L.P. % % % BlackRock (Singapore) Holdco Pte. Ltd. % % % BlackRock (Singapore) Limited % % % - % % % BlackRock, Inc. % % % BlackRock Saturn Subco, LLC % % % BlackRock Finance, Inc. % % % BlackRock Holdco 2, Inc. % % % BlackRock Financial Management, Inc. % % % BlackRock Holdco 4, LLC % % % BlackRock Holdco 6, LLC % % % BlackRock Delaware Holdings Inc. % % % BlackRock Fund Advisors % % % - % % % BlackRock, Inc. % % % BlackRock Saturn Subco, LLC % % % BlackRock Finance, Inc. % % % BlackRock Holdco 2, Inc. % % % BlackRock Financial Management, Inc. % % % BlackRock International Holdings, Inc. % % % BR Jersey International Holdings L.P. % % % BlackRock Australia Holdco Pty. Ltd. % % % BlackRock Investment Management (Australia) Limited % % % - % % % BlackRock, Inc. % % % BlackRock Saturn Subco, LLC % % % BlackRock Finance, Inc. % % % BlackRock Holdco 2, Inc. % % % BlackRock Financial Management, Inc. % % % BlackRock International Holdings, Inc. % % % BR Jersey International Holdings L.P. % % % BlackRock (Singapore) Holdco Pte. Ltd. % % % BlackRock HK Holdco Limited % % % BlackRock Asset Management North Asia Limited % % % - % % % BlackRock, Inc. % % % BlackRock Saturn Subco, LLC % % % BlackRock Finance, Inc. % % % BlackRock Holdco 2, Inc. % % % BlackRock Financial Management, Inc. % % % BlackRock Holdco 4, LLC % % % BlackRock Holdco 6, LLC % % % BlackRock Delaware Holdings Inc. % % % BlackRock Institutional Trust Company, National Association % % % SAE Liquidity Fund (GenPar), LLC % % % - % % % BlackRock, Inc. % % % BlackRock Saturn Subco, LLC % % % BlackRock Finance, Inc. % % % BlackRock Holdco 2, Inc. % % % BlackRock Financial Management, Inc. % % % BlackRock International Holdings, Inc. % % % BR Jersey International Holdings L.P. % % % BlackRock (Singapore) Holdco Pte. Ltd. % % % BlackRock HK Holdco Limited % % % BlackRock Lux Finco S. a r.l. % % % BlackRock Japan Holdings GK % % % BlackRock Japan Co., Ltd. % % % - % % % BlackRock, Inc. % % % BlackRock Saturn Subco, LLC % % % BlackRock Finance, Inc. % % % BlackRock Holdco 2, Inc. % % % BlackRock Financial Management, Inc. % % % BlackRock International Holdings, Inc. % % % BR Jersey International Holdings L.P. % % % BlackRock Holdco 3, LLC % % % BlackRock Cayman 1 LP % % % BlackRock Cayman West Bay Finco Limited % % % BlackRock Cayman West Bay IV Limited % % % BlackRock Group Limited % % % BlackRock (Netherlands) B.V. % % % - % % % BlackRock, Inc. % % % BlackRock Saturn Subco, LLC % % % BlackRock Finance, Inc. % % % BlackRock Holdco 2, Inc. % % % BlackRock Financial Management, Inc. % % % BlackRock International Holdings, Inc. % % % BR Jersey International Holdings L.P. % % % BlackRock Holdco 3, LLC % % % BlackRock Cayman 1 LP % % % BlackRock Cayman West Bay Finco Limited % % % BlackRock Cayman West Bay IV Limited % % % BlackRock Group Limited % % % BlackRock Advisors (UK) Limited % % % - % % % BlackRock, Inc. % % % BlackRock Saturn Subco, LLC % % % BlackRock Finance, Inc. % % % BlackRock Holdco 2, Inc. % % % BlackRock Financial Management, Inc. % % % BlackRock International Holdings, Inc. % % % BR Jersey International Holdings L.P. % % % BlackRock Holdco 3, LLC % % % BlackRock Cayman 1 LP % % % BlackRock Cayman West Bay Finco Limited % % % BlackRock Cayman West Bay IV Limited % % % BlackRock Group Limited % % % BlackRock Investment Management (UK) Limited % % % - % % % BlackRock, Inc. % % % BlackRock Saturn Subco, LLC % % % BlackRock Finance, Inc. % % % BlackRock Holdco 2, Inc. % % % BlackRock Financial Management, Inc. % % % BlackRock International Holdings, Inc. % % % BR Jersey International Holdings L.P. % % % BlackRock Holdco 3, LLC % % % BlackRock Cayman 1 LP % % % BlackRock Cayman West Bay Finco Limited % % % BlackRock Cayman West Bay IV Limited % % % BlackRock Group Limited % % % BlackRock International Limited % % % - % % % BlackRock, Inc. % % % BlackRock Saturn Subco, LLC % % % BlackRock Finance, Inc. % % % BlackRock Holdco 2, Inc. % % % BlackRock Financial Management, Inc. % % % BlackRock International Holdings, Inc. % % % BR Jersey International Holdings L.P. % % % BlackRock Holdco 3, LLC % % % BlackRock Cayman 1 LP % % % BlackRock Cayman West Bay Finco Limited % % % BlackRock Cayman West Bay IV Limited % % % BlackRock Group Limited % % % BlackRock Luxembourg Holdco S.a.r.l. % % % BlackRock (Luxembourg) S.A. % % % - % % % BlackRock, Inc. % % % BlackRock Saturn Subco, LLC % % % BlackRock Finance, Inc. % % % BlackRock Holdco 2, Inc. % % % BlackRock Financial Management, Inc. % % % BlackRock International Holdings, Inc. % % % BR Jersey International Holdings L.P. % % % BlackRock Holdco 3, LLC % % % BlackRock Cayman 1 LP % % % BlackRock Cayman West Bay Finco Limited % % % BlackRock Cayman West Bay IV Limited % % % BlackRock Group Limited % % % BlackRock (Netherlands) B.V. % % % BlackRock Asset Management Deutschland AG % % % - % % % BlackRock, Inc. % % % BlackRock Saturn Subco, LLC % % % BlackRock Finance, Inc. % % % BlackRock Holdco 2, Inc. % % % BlackRock Financial Management, Inc. % % % BlackRock International Holdings, Inc. % % % BR Jersey International Holdings L.P. % % % BlackRock Holdco 3, LLC % % % BlackRock Cayman 1 LP % % % BlackRock Cayman West Bay Finco Limited % % % BlackRock Cayman West Bay IV Limited % % % BlackRock Group Limited % % % BlackRock International Limited % % % BlackRock Life Limited % % % - % % % BlackRock, Inc. % % % BlackRock Saturn Subco, LLC % % % BlackRock Finance, Inc. % % % BlackRock Holdco 2, Inc. % % % BlackRock Financial Management, Inc. % % % BlackRock International Holdings, Inc. % % % BR Jersey International Holdings L.P. % % % BlackRock Holdco 3, LLC % % % BlackRock Cayman 1 LP % % % BlackRock Cayman West Bay Finco Limited % % % BlackRock Cayman West Bay IV Limited % % % BlackRock Group Limited % % % BlackRock Luxembourg Holdco S.a.r.l. % % % BlackRock Asset Management Ireland Limited % % % - % % % BlackRock, Inc. % % % BlackRock Saturn Subco, LLC % % % BlackRock Finance, Inc. % % % BlackRock Holdco 2, Inc. % % % BlackRock Financial Management, Inc. % % % BlackRock International Holdings, Inc. % % % BR Jersey International Holdings L.P. % % % BlackRock Holdco 3, LLC % % % BlackRock Cayman 1 LP % % % BlackRock Cayman West Bay Finco Limited % % % BlackRock Cayman West Bay IV Limited % % % BlackRock Group Limited % % % BlackRock Investment Management (UK) Limited % % % BlackRock Fund Managers Limited % % % - % % % BlackRock, Inc. % % % BlackRock Saturn Subco, LLC % % % BlackRock Finance, Inc. % % % BlackRock Holdco 2, Inc. % % % BlackRock Financial Management, Inc. % % % BlackRock International Holdings, Inc. % % % BR Jersey International Holdings L.P. % % % BlackRock Holdco 3, LLC % % % BlackRock Cayman 1 LP % % % BlackRock Cayman West Bay Finco Limited % % % BlackRock Cayman West Bay IV Limited % % % BlackRock Group Limited % % % BlackRock Investment Management (UK) Limited % % % BlackRock Fund Managers Limited % % % BlackRock Greater Europe Investment Trust plc % % % - % % % BlackRock, Inc. % % % BlackRock Saturn Subco, LLC % % % BlackRock Finance, Inc. % % % BlackRock Holdco 2, Inc. % % % BlackRock Financial Management, Inc. % % % BlackRock International Holdings, Inc. % % % BR Jersey International Holdings L.P. % % % BlackRock Holdco 3, LLC % % % BlackRock Cayman 1 LP % % % BlackRock Cayman West Bay Finco Limited % % % BlackRock Cayman West Bay IV Limited % % % BlackRock Group Limited % % % BlackRock Luxembourg Holdco S.a.r.l. % % % BlackRock UK Holdco Limited % % % BlackRock Asset Management Schweiz AG % % % - % % % BlackRock, Inc. % % % BlackRock Saturn Subco, LLC % % % BlackRock Finance, Inc. % % % BlackRock Holdco 2, Inc. % % % BlackRock Financial Management, Inc. % % % BlackRock International Holdings, Inc. % % % BR Jersey International Holdings L.P. % % % BlackRock Holdco 3, LLC % % % BlackRock Cayman 1 LP % % % BlackRock Cayman West Bay Finco Limited % % % BlackRock Cayman West Bay IV Limited % % % BlackRock Group Limited % % % BlackRock Luxembourg Holdco S.a.r.l. % % % BlackRock Asset Management Ireland Limited % % % BlackRock Solutions Funds ICAV % % % - % % % BlackRock, Inc. % % % BlackRock Saturn Subco, LLC % % % BlackRock Finance, Inc. % % % BlackRock Holdco 2, Inc. % % % BlackRock Financial Management, Inc. % % % BlackRock International Holdings, Inc. % % % BR Jersey International Holdings L.P. % % % BlackRock Holdco 3, LLC % % % BlackRock Cayman 1 LP % % % BlackRock Cayman West Bay Finco Limited % % % BlackRock Cayman West Bay IV Limited % % % BlackRock Group Limited % % % BlackRock (Netherlands) B.V. % % % BlackRock Asset Management Deutschland AG % % % iShares (DE) I Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen % % % - 9. Bei Vollmacht gemäß § 34 Abs. 3 WpHG

(nur möglich bei einer Zurechnung nach § 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)



Datum der Hauptversammlung:

Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung:

Anteil Stimmrechte Anteil Instrumente Summe Anteile % % %

10. Sonstige Informationen:



Datum

01.05.2026

