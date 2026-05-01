Reaktion auf US-Zölle

EU droht mit Gegenmaßnahmen

dpa-AFX · Uhr (aktualisiert: Uhr)
Artikel teilen:
Flaggen der EU-Länder sind zu sehen
Quelle: Adobe.com/doganmesut

(dpa-AFX) - Die EU behält sich Gegenmaßnahmen vor, falls US-Präsident Donald Trump die US-Zölle auf Autoimporte aus der Staatengemeinschaft wie angekündigt anhebt. Das machte eine Sprecherin der EU-Kommission am Abend in Brüssel deutlich.

"Wir bekennen uns weiterhin uneingeschränkt zu einer berechenbaren, für beide Seiten vorteilhaften transatlantischen Beziehung", teilte die Sprecherin mit. Sollten die USA Maßnahmen ergreifen, die im Widerspruch zum gemeinsamen Handelsabkommen stünden, behalte man sich "alle Optionen vor, um die Interessen der EU zu schützen".

Die Sprecherin versicherte, die Europäische Union setze die eingegangenen Verpflichtungen im Einklang mit der üblichen Gesetzgebungspraxis um und halte die US-Regierung dabei stets umfassend auf dem Laufenden. "Wir stehen in engem Kontakt mit unseren Partnern, auch um Klarheit über die Verpflichtungen der USA zu erlangen."

Trump hatte am Freitag angekündigt, er wolle Zölle auf Autos und Lastwagen, die aus der EU in die USA eingeführt werden, von kommender Woche an auf 25 Prozent erhöhen. Er begründete das mit dem Vorwurf, dass sich die EU nicht an das vereinbarte Handelsabkommen halte./wn/DP/he

Das könnte dich auch interessieren

Sicherheitsbedenken
Bundeswehr erteilt Palantir eine Absage28. Apr. · dpa-AFX
Firmenlogo
Quartalsbericht veröffentlicht
Volkswagen-Konzern weniger profitabel als gedachtgestern, 05:52 Uhr · dpa-AFX
Volkswagen-Konzern weniger profitabel als gedacht
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Analyse von Musks Weltraumfirma
Rekord-Börsengang von SpaceX: So schätzen wir den IPO ein29. Apr. · onvista
Tech-Investor Philipp Klöckner
„Der SpaceX-Börsengang ist Musks Versuch, xAI zu retten“29. Apr. · onvista
Alle Premium-News