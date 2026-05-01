Diese Unternehmen bringen heute Zahlen

Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 01.05.2026

onvista · Uhr
Dividenden-AristokratenWasserstoffLuxusgüter

Diese Unternehmen veröffentlichen heute, am 01. Mai 2026, ihre Geschäftszahlen. Alle Veröffentlichungen kompakt in einer Übersicht.

Artikel teilen:
Quelle: Chutima Chaochaiya/ Shutterstock

Bitte beachte, dass der Begriff „Quartal“ sich immer auf das Geschäftsjahr des Unternehmens bezieht, und nicht auf das Kalenderjahr.

Die beliebtesten Aktien, die heute Zahlen liefern

UnternehmenFinanzbericht
ChevronBericht 1. Quartal 2026
CHURCH & DWIGHTBericht 1. Quartal 2026
Colgate-PalmoliveBericht 1. Quartal 2026
Estée LauderBericht 3. Quartal 2026
Exxon MobilBericht 1. Quartal 2026
ItochuBericht Geschäftsjahr 2026
LindeBericht 1. Quartal 2026
Lyondellbasell IndustriesBericht 1. Quartal 2026
MarubeniBericht Geschäftsjahr 2026
Mitsubishi Corp.Bericht Geschäftsjahr 2025
Mitsui & Co.Bericht Geschäftsjahr 2026
ModernaBericht 1. Quartal 2026
NatWestBericht 1. Quartal 2026
OcugenBericht 1. Quartal 2026
Sumitomo ShōjiBericht Geschäftsjahr 2025

Alle Termine findest du in unserem Finanzkalender.

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Linde
Exxon
Chevron
Moderna
Ocugen
Itochu
Colgate-Palmolive
Lyondellbasell Industries
Estée Lauder
NatWest
Marubeni
Mitsui & Co.
Mitsubishi Corp.
CHURCH & DWIGHT
Sumitomo Shōji

Das könnte dich auch interessieren

Diese Unternehmen bringen heute Zahlen
Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 28.04.202628. Apr. · onvista
Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 28.04.2026
Dividendenalarm
Dividendenkalender heute, 30.04.2026gestern, 04:00 Uhr · onvista
Dividendenkalender heute, 30.04.2026
Diese Unternehmen bringen heute Zahlen
Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 30.04.2026gestern, 04:10 Uhr · onvista
Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 30.04.2026
Diese Unternehmen bringen heute Zahlen
Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 29.04.202629. Apr. · onvista
Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 29.04.2026
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Analyse von Musks Weltraumfirma
Rekord-Börsengang von SpaceX: So schätzen wir den IPO ein29. Apr. · onvista
Tech-Investor Philipp Klöckner
„Der SpaceX-Börsengang ist Musks Versuch, xAI zu retten“29. Apr. · onvista
Alle Premium-News