Großbritannien: Stimmung in der Industrie steigt auch höchsten Stand seit 2022

dpa-AFX · Uhr
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LONDON (dpa-AFX) - Die Stimmung in den Industriebetrieben Großbritanniens hat sich im April stärker als erwartet verbessert und dank einer Auffüllung von Lagerbeständen den besten Wert seit fast vier Jahren erreicht. Der entsprechende Einkaufsmanagerindex (PMI) von S&P Global stieg im Vergleich zum Vormonat um 2,7 Punkte auf 53,7 Punkte, wie S&P am Freitag in London nach einer zweiten Schätzung mitteilte. Eine erste Erhebung mit einem Wert von 53,6 Punkten wurde geringfügig nach oben revidiert.

Der Indikator hat damit den höchsten Wert seit Mai 2022 erreicht. Analysten waren im Schnitt von einer leichten Abwärtsrevision auf 53,3 Prozent ausgegangen. Im März hatte der Indikator nur bei 51,0 Punkten gelegen. Mit dem Anstieg klettert er weiter über die Wachstumsschwelle von 50 Punkten, was auf eine Zunahme der wirtschaftlichen Aktivitäten hindeutet.

Als Grund für die bessere Stimmung in den Industriebetrieben verwiesen Experten auf eine verstärkte Produktion zum Auffüllen der Lagerbestände aus Sorge vor den Auswirkungen des Iran-Krieges.

"Der Produktionsanstieg ist teilweise darauf zurückzuführen, dass Kunden ihre Käufe vorgezogen haben, um erwartete Preissteigerungen und Lieferengpässe abzufedern", schrieb Rob Dobson, Experte bei S&P Global. Da sich dieser Prozess in den kommenden Monaten abschwächen dürfte und gleichzeitig der Geschäftsoptimismus nachlasse, "könnte sich das Wachstum in diesem Sektor verlangsamen"./jkr/men

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