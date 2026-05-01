Inspirit Capital schließt die Übernahme der Kaplan Languages Group ab

Inspirit Capital, ein auf Unternehmensausgliederungen spezialisierter Investor, und Kaplan, das weltweit tätige Bildungsunternehmen, haben den Abschluss der Übernahme der Kaplan Languages Group (KLG) durch Inspirit von Kaplan bekannt gegeben. Finanzielle Details werden nicht bekannt gegeben.

KLG, eine weltweit führende Plattform für Sprachunterricht, umfasst Kaplan International Languages, Alpadia Language Schools, Azurlingua und ESL Education. Inspirit Capital wird KLG bei der Umsetzung seiner ehrgeizigen Wachstumspläne unterstützen und gleichzeitig seine grundlegende Mission fortsetzen, durch Sprachunterricht das Leben der Menschen zu verbessern.

In der nächsten Phase der Unternehmensführung wird eine überarbeitete, eigenständige Markenidentität für KLG entwickelt und eingeführt; weitere Ankündigungen hierzu werden zu gegebener Zeit folgen. KLG wird den Namen Kaplan im Rahmen einer Übergangslizenz von Kaplan, Inc. weiterhin verwenden, bis eine neue Marke bekannt gegeben wird.

Über Kaplan Languages Group

Seit 2006 bietet KLG Sprachunterricht von höchster Qualität sowie kulturelle Immersionserlebnisse an. Kaplan International Languages, Alpadia Language Schools und Azurlingua betreiben mehr als 20 Sprachschulen in acht Ländern und bieten Berufs-, Studien- und Sprachreise-Programme in Englisch, Französisch und Deutsch an. Das Sprachreiseunternehmen ESL Education verfügt über ein Portfolio von mehr als 200 Partnerdestinationen weltweit, an denen 17 Sprachen erlernt werden können. Die Lernenden von KLG reichen vom jugendlichen Alter bis hin zu Erwachsenen über 50 und kommen aus 140 Ländern. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte KLG hier.

Über Kaplan

Kaplan, Inc. ist ein weltweit tätiges Bildungsunternehmen, das Einzelpersonen und Institutionen dabei unterstützt, ihre Ziele in einer sich ständig wandelnden Welt zu erreichen. Das breite Lösungsportfolio unterstützt Studierende und Berufstätige dabei, ihre Ausbildung und Karriere voranzutreiben, hilft Universitäten und Bildungseinrichtungen dabei, Studierende zu gewinnen und zu fördern, und ermöglicht es Unternehmen, die Rekrutierung, Bindung und Weiterentwicklung ihrer Mitarbeiter zu optimieren. Stanley Kaplan gründete das Unternehmen im Jahr 1938 mit dem Ziel, die Bildungsmöglichkeiten für Schüler aller Herkunft zu erweitern. Heute beschäftigt Kaplan Tausende von Mitarbeitern in 40 Ländern und Regionen, die Stanleys Mission fortsetzen und weltweit rund 1,2 Millionen Lernende und Berufstätige, 16.000 Firmenkunden sowie 2.700 Schulen, Schulbezirke, Hochschulen und Universitäten betreuen. Kaplan ist eine Tochtergesellschaft der Graham Holdings Company (NYSE:GHC). Erfahren Sie mehr unter kaplan.com.

Über Inspirit Capital

Inspirit Capital ist eine in London ansässige Investmentgesellschaft, die sich auf Unternehmensausgliederungen spezialisiert hat und Unternehmen erwirbt, die nicht mehr zum strategischen Kerngeschäft ihrer Muttergesellschaft gehören und von einer anderen Eigentümerstruktur profitieren würden.

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Medienkontakte:

Inspirit Capital: Paul Youens, pyouens@inspiritcap.com

KLG: Noemi Hernandez, noemi.hernandez@kaplan.com

Kaplan: Elizabeth Hess, elizabeth.hess@kaplan.com