Nasdaq & DAX live: Trendtag, Reversal und echte Trading-Psychologie

In diesem Video analysieren wir einen außergewöhnlichen Handelstag im DAX und im Nasdaq – mit einem klaren Fokus auf Marktstruktur, Timing und Trading-Psychologie. Während der DAX einen starken Trendtag nach oben ausbildet, zeigt der Nasdaq später deutliche Schwäche. Du erfährst, wie man solche Bewegungen frühzeitig erkennt und warum viele Trader genau an diesen Tagen auf der falschen Seite stehen.

Anhand echter Trades und konkreter Chartanalysen wird gezeigt, wie Impulsbewegungen, flache Konsolidierungen und das sogenannte „One Time Framing“ zusammenspielen. Besonders spannend: Warum Short-Setups im DAX scheiterten und weshalb ein vermeintliches Reversal im Nasdaq nicht wie erwartet funktioniert hat. Dabei geht es nicht nur um Technik, sondern vor allem um die Denkweise hinter den Entscheidungen.

Ein zentrales Learning dieses Videos ist das richtige Risikomanagement nach starken Gewinnen. Warum es oft sinnvoll ist, nach einem erfolgreichen Vormittag nicht weiter zu handeln – und wie schnell Gewinne durch falsche Entscheidungen im Nasdaq wieder verloren gehen können. Dieses Video liefert dir wertvolle Einblicke, um typische Trading-Fehler zu vermeiden und deine Strategie langfristig zu verbessern.

Der Startpunkt der nächsten Traders Circle Session wird dann wieder zum Wall Street Start stattfinden. Melde Dich gern für den Dienstag um 15.15 Uhr hierzu an:

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