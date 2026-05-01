Neues Friedensangebot des Iran | Gewinnmitnahmen Semis | Apple zieht an.

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Meldungen, dass der Iran ein neues Friedensangebot an die USA eingereicht hat, sorgt an der Wall Street für ein leicht freundliches Bild. Während der Dow und S&P 500 moderat zulegen, tendiert die Nasdaq schwächer, trotz starker Zahlen von Apple, die im vorbörslichen Handel rund 3 Prozent gewinnen. Nach einer außergewöhnlich starken April-Rallye, mit +10 Prozent im S&P 500 und +15 Prozent im Nasdaq Composite, bleibt die Marktstimmung konstruktiv. Treiber ist weiterhin der AI-Boom, der sich auch in den jüngsten Tech-Zahlen bestätigt: hohe Nachfrage nach Cloud- und Rechenkapazitäten sowie steigende Margen untermauern die Investmentstory. Die Berichtssaison bleibt insgesamt solide, mit starken Ergebnissen im Software-, Memory- und Internetsektor. Aufgrund der bereits deutlich gestiegenen Kurse reagieren die Aktien von Western Digital und Sandisk auf die extrem festen Zahlen und Aussichten dennoch schwächer. Die Akien von Roblox implodieren, belastet durch die flauen Quartalszahlen und gesenkten Aussichten.



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