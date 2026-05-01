Drei Fragen an Bernecker 01.05.2026

Risiko bei Öl? Inflationswelle? Wer hat die besten Zahlen?

onvista · Uhr
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Quelle: Bernecker

Wie viel Risiko steckt noch im Ölpreis?

Der Ölpreis ist ein politischer Preis. Die politischen Entscheidungen im Nahen Osten, auch im Zusammenhang mit der langsamen Auflösung der Opec, führt in den kommenden Wochen zu stark schwankenden Preisen. Es geht nicht um die Förderung von Öl, sondern um die Einschätzungen der Spekulationen, was aus dieser Konstellation langfristig wird.

In einer solchen Lage gilt nur eines: Abwarten!

Droht eine neue Inflationswelle?

Die gegenwärtigen Inflationsziele sind höchst spekulativ und beruhen vor allem auf kurzfristigen Einflüssen, die im Moment täglich aus verschiedenen Branchen herumgereicht werden. Keine Zahl ist richtig. Mindestens zwei bis drei Monate sind nötig, um eine zuverlässige Einordnung zu geben.

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Nur im Allgemeinen gilt: Die jüngsten Ereignisse der Politik verändern die Ziele der Inflation um etwa einen halben Prozentpunkt in Richtung Jahresende. Das ist ärgerlich, aber nicht entscheidend für die Beurteilung der Konjunktur insgesamt.

KI-Aktien: Wer hatte bisher die besten Zahlen?

Der KI-Rausch des letzten Jahres wird zurzeit mit den laufenden Quartalszahlen angepasst oder revidiert. Die Gewinnstärke der sieben Großen ist bestätigt, aber die Dynamik der Entwicklung der Erträge lässt nach. Damit sind die eingepreisten Ziele nicht gedeckt.

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