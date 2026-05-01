ROUNDUP: US-Ölkonzern Chevron schlägt dank hoher Ölpreise Gewinnerwartungen

dpa-AFX · Uhr
Dividenden-Aristokraten
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HOUSTON (dpa-AFX) - Der US-Ölkonzern Chevron hat dank der kriegsbedingt gestiegenen Öl- und Gaspreise zu Jahresbeginn mehr verdient als erwartet. Der um Sonderposten bereinigte Gewinn je Aktie lag im ersten Quartal bei 1,41 US-Dollar, wie der Konzern am Freitag in Houston mitteilte. Die Texaner übertrafen damit die durchschnittliche Analystenschätzung von 90 US-Cent deutlich. Die Aktie verlor im frühen US-Handel belastet von sinkenden Ölpreisen mehr als ein Prozent.

Produktionsunterbrechungen infolge des Iran-Kriegs wurden von den höheren Ölpreisen finanziell deutlich abgefedert. Im Jahresvergleich ging der absolute Gewinn jedoch von 3,5 Milliarden Dollar auf 2,2 Milliarden Dollar zurück. Dazu trugen auch Rückstellungen für einen Rechtsstreit sowie Währungseffekte bei. Geld kosteten den Konzern auch Absicherungsgeschäfte für Öltransporte, die noch nicht an ihrem Bestimmungsort angekommen waren. Positiv wirkten sich nach Aussage von Finanzchefin Eimear Bonner hingegen neben den hohen Ölpreisen hohe Margen bei der Weiterverarbeitung in Raffinerien aus.

Im ersten Quartal kaufte Chevron Aktien für 2,5 Milliarden Dollar zurück. Das liegt hochgerechnet am unteren Ende der fürs Jahr weiter anvisierten Bandbreite von 10 bis 20 Milliarden Dollar. Für eine von Analysten spekulierte Anhebung der Rückkaufambitionen benötige das Unternehmen eine Aussicht auf anhaltend höhere Ölpreise, sagte die Finanzchefin der Nachrichtenagentur Bloomberg./men/stw/jkr/he

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