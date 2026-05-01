UN: Iran-Krieg löst weltweiten Domino-Effekt bei humanitärer Hilfe aus

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

GENF (dpa-AFX) - Der Iran-Krieg bringt nach Angaben einer UN-Sprecherin zunehmend humanitäre Hilfseinsätze in anderen Regionen unter Druck. Die unsichere Lage rund um die Meerenge von Hormus habe Treibstoff- und Frachtkosten erhöht und führe zu Transportverzögerungen, erklärte Carlotta Wolf vom UN-Flüchtlingshilfswerk UNHCR.

"Jeder zusätzliche Dollar an Transportkosten bedeutet, dass wir einen Dollar weniger für Geflüchtete haben, oder dass wir weniger Menschen helfen können", sagte Wolf. Kriegsbedingt seien die Frachtraten für Hilfsgüter aus den wichtigsten asiatischen Herkunftsländern um fast 18 Prozent gestiegen. Lieferungen aus dem UNHCR-Versorgungslager in Dubai in das Bürgerkriegsland Sudan seien nun sogar doppelt so teuer.

Zusätzlich verlangsamten die gestiegenen Spritpreise in Kenia den Lkw-Transport zwischen der UNHCR-Drehscheibe in Nairobi und hilfsbedürftigen Menschen in Äthiopien, der Demokratische Republik Kongo und dem Südsudan, berichtete die Sprecherin./al/DP/stw

Das könnte dich auch interessieren

Sicherheitsbedenken
Bundeswehr erteilt Palantir eine Absage28. Apr. · dpa-AFX
Firmenlogo
Lieferketten unter Druck
OECD warnt vor Engpässen bei kritischen Rohstoffen28. Apr. · dpa-AFX
OECD warnt vor Engpässen bei kritischen Rohstoffen
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Analyse von Musks Weltraumfirma
Rekord-Börsengang von SpaceX: So schätzen wir den IPO ein29. Apr. · onvista
Tech-Investor Philipp Klöckner
„Der SpaceX-Börsengang ist Musks Versuch, xAI zu retten“29. Apr. · onvista
Alle Premium-News