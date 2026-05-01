Verletzte nach russischen Drohnenangriffen auf Westukraine

dpa-AFX · Uhr
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TERNOPIL (dpa-AFX) - In der westukrainischen Großstadt Ternopil sind mindestens zehn Menschen infolge russischer Drohnenangriffe verletzt worden. "Es gab Einschläge in Industrie- und Infrastrukturobjekte der Stadt", teilte Bürgermeister Serhij Nadal auf Telegram mit. Mehr als 50 Drohnen seien über der Stadt geflogen und es habe über 20 Explosionen gegeben. Kurzfristig fiel demnach auch der Strom aus. Ternopil liegt knapp 150 Kilometer von der EU-Grenze entfernt.

Angaben der ukrainischen Luftwaffe zufolge setzte das russische Militär tagsüber mehr als 400 Drohnen unterschiedlichen Typs ein. 388 seien entweder abgeschossen oder durch elektronische Störsignale zu Boden gebracht worden, teilte die Flugabwehr mit.

Die Ukraine wehrt sich seit mehr als vier Jahren gegen die von Russland betriebene Invasion./ast/DP/stw

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