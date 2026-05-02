Erpressungsversuchs gegen Hipp: Verdächtiger gefasst
dpa-AFX · Uhr
EISENSTADT (dpa-AFX) - Im Fall des Erpressungsversuchs gegen den Babykosthersteller Hipp haben die österreichischen Ermittler einen Verdächtigen festgenommen. Es handele sich um einen 39-jährigen Mann, wie eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft Eisenstadt der Deutschen Presse-Agentur mitteilte./mda/DP/zb
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