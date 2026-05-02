Merz' Rentenbefund ist richtig, Aktien sind die Lösung
Acatis · Uhr
Der Kanzler hält die gesetzliche Rente nur noch für eine Basisabsicherung. An der Äußerung gibt es viel Kritik. Sie stimmt aber – und die Politik hat endlich Abhilfe geschaffen.
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„Die gesetzliche Rentenversicherung allein wird allenfalls noch die Basisabsicherung sein für das Alter.“ Diesen Satz sprach Bundeskanzler Friedrich Merz am 20. April beim Jahresempfang des Bundesverbands deutscher Banken. Er sorgte direkt für einen Sturm der Entrüstung beim Koalitionspartner SPD, aber auch bei den Grünen und den Linken.
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