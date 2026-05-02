Merz' Rentenbefund ist richtig, Aktien sind die Lösung

„Die gesetzliche Rentenversicherung allein wird allenfalls noch die Basisabsicherung sein für das Alter.“ Diesen Satz sprach Bundeskanzler Friedrich Merz am 20. April beim Jahresempfang des Bundesverbands deutscher Banken. Er sorgte direkt für einen Sturm der Entrüstung beim Koalitionspartner SPD, aber auch bei den Grünen und den Linken.

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