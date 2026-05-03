Die Mag Seven treiben den Markt – doch ein Risiko bleibt

In dieser Woche haben fünf der eng beobachteten Magnificent-Seven-Aktien ihre Quartalszahlen vorgelegt. Alphabet, Amazon, Apple, Microsoft und Meta haben allesamt sowohl beim Umsatz als auch beim Gewinn die Erwartungen klar übertroffen. Die unmittelbaren Marktreaktionen waren allerdings ein „Mixed Bag“ wie der Ami so schön sagt.

Das hat aber nicht wirklich überrascht, da diese Aktien in den Wochen davor bereits stark gelaufen waren und die Messlatte entsprechend hoch lag. Eines ist jedoch sehr klar geworden: Der Markt teilt die Magnificent-Seven-Unternehmen klar in zwei Kategorien ein.

Dieser Text ist ein Auszug aus dem Börsendienst "Chartzeit". Den gesamten Marktbericht kannst du hier herunterladen.

Auf der einen Seite Alphabet und Amazon, auf der anderen Seite Meta und Microsoft. Der entscheidende Bruch zwischen den beiden Kategorien liegt nicht in der KI-Investition selbst, denn alle vier Unternehmen investieren dreistellige Milliardenbeträge, haben also hohe Investitionsausgaben ("Capital Expenditures", kurz "Capex").

Amazon und Google machen aus Investitionen auch Umsatz

Es ist eher die entscheidende Frage, ob die Capex-Linie auch eine externe Umsatzlinie erzeugt. Alphabet und Amazon konnten nach den Zahlen zulegen. Diese beiden betreiben das komplette Stack-Modell: eigene Datacenter, eigene Custom-Chips (Google TPU, Amazon Trainium), eigene Cloud-Plattform mit zahlenden externen Enterprise-Kunden, eigene Foundation-Modelle (Gemini, Bedrock-Marketplace) und eigene Endprodukte.

Entscheidend ist: Google Cloud und AWS verkaufen die KI-Infrastruktur an Dritte, was aus Capex eine direkte, messbare Umsatz- und Margenquelle macht. Google Cloud knackte im ersten Quartal erstmals 20 Milliarden Dollar Umsatz und wuchs um sagenhafte 63 Prozent im Jahresvergleich. Die Konsens-Erwartungen lagen bei „nur“ 47 Prozent.

Amazons AWS legte um 28 Prozent zu. Amazon nannte explizit Zahlen, die zeigen, wie Custom Silicon – also maßgeschneiderte Chips – die Zahlen der Sparte verändert: Trainium wuchs auf Quartalsbasis um 40 Prozent, die Run-Rate liegt bei 20 Milliarden Dollar und wäre als eigenständiges Chip-Geschäft inzwischen eines der drei größten Rechenzentrums-Chip-Unternehmen weltweit.

Meta fehlt ein externes Cloud-Geschäft

Bei Alphabet kommt hinzu: Google Cloud macht inzwischen 18 Prozent des Konzernumsatzes aus. Und das ist genau der Unterschied zwischen einer Capex-Story, an die der Markt glaubt, und einer, die sich erst noch beweisen muss. Die Aktien von Microsoft und Meta kamen nach den Zahlen deutlich unter Druck, allerdings aus etwas unterschiedlichen Gründen.

Meta ist dabei der härtere Fall. Meta hat zwar Rechenzentren, baut zusammen mit Broadcom ein Gigawatt eigenes Custom Silicon und besitzt hervorragende eigene Modelle wie Llama und Superintelligence Labs, aber Meta hat keine Cloud-Sparte. Daher fällt es Meta deutlich schwerer zu beweisen, dass die hohen Investitionen auch Renditen bringen. Damit ist die gesamte Capex-Linie ein interner Kostenblock und dient ausschließlich dazu, Werbe-Empfehlungs-Systeme, generative Werbe-Tools und Llama-Trainings zu befeuern.

Es gibt nun mal kein Google-Cloud-Äquivalent bei Meta, das zweistellige Milliardenbeträge an Drittumsätzen generiert, um den Capex zu rechtfertigen. Genau das war auch der Wortlaut der JP-Morgan-Herabstufung: Der Full-Stack-KI-Wettbewerb verschärft sich und Meta hat einen schwierigeren Weg zu Renditen auf hohe KI-Capex jenseits der Werbung.

Microsoft hängt von OpenAI ab

Microsoft ist der subtilere Fall. Denn Microsoft ist eigentlich ein Full-Stack-Anbieter mit Azure, eigenen Datacentern und Maia-Chips. Trotzdem fiel die Aktie rund vier Prozent.

Der Grund liegt weniger im Geschäftsmodell als im Angebotsengpass und der OpenAI-Abhängigkeit. Auch mit zusätzlichen Investitionen erwartet Microsoft, mindestens bis inklusive 2026 durch Kapazitätsengpässe eingeschränkt zu bleiben. Das war das dritte Quartal in Folge mit dieser Aussage.

Azure wuchs zwar um 40 Prozent, aber das lag unter den extrem hohen Erwartungen der Investoren. Die Abhängigkeit vom OpenAI-Deal bei gleichzeitig schwächelnden OpenAI-Wachstumszahlen drückte zusätzlich auf die Kurse.

Apple ragt hervor

Apple ragte am Freitag mit einem Kursplus von über drei Prozent hervor. Der iPhone-Konzern hat nicht nur die Konsenswerte geschlagen, sondern auch mit dem Umsatzausblick für das laufende Quartal positiv überrascht. Die schwachen iPhone-Umsätze, die zum zweiten Mal in drei Quartalen unter den Schätzungen lagen, fielen dagegen weniger ins Gewicht.

Was für mich aber das eigentliche Highlight der Berichtssaison ist, sind die nach oben revidierten Investitionspläne der Hyperscaler. Der zweite Schub bei den Capex-Zahlen für 2026 unterstreicht, dass der KI-Investitionszyklus noch lange nicht vorbei ist, sondern gerade erst in seine zweite Welle eintritt.

Genau das ist der Treibstoff, den die Zulieferer und Profiteure dieses Booms in den kommenden Monaten in den Quartalszahlen sehen werden. Wer wie wir auf Namen wie Nvidia, AMD, TSMC, Micron, Nebius oder im KI-Optik-Bereich auf Lumentum und Applied Optoelectronics positioniert ist, sollte davon weiter profitieren.

Die Aktie von AMD allein hat im April fast 70 Prozent zugelegt. Das sind Bewegungen, die in einem normalen Marktumfeld eher pro Jahr als pro Monat zu erwarten wären.

Die Lage im Nahen Osten bleibt ein Risiko

Geopolitisch bleibt die Gemengelage angespannt. Der Iran hat über pakistanische Vermittler am Freitag eine Antwort auf die jüngsten US-Änderungswünsche zum Friedensentwurf übermittelt, mit dem der Konflikt im Nahen Osten beendet werden soll. US-Präsident Donald Trump hat sich anschließend vor der Presse unzufrieden über das Angebot gezeigt und wörtlich gesagt, der Iran wolle einen Deal, aber er sei mit dem aktuellen Stand nicht zufrieden.

Die Märkte haben darauf zunächst nur leicht reagiert, der Ölpreis fiel um drei Prozent auf 102 Dollar je Barrel WTI und Brent um zwei Prozent auf 108 Dollar. Das zeigt, wie zerbrechlich das Gleichgewicht zwischen Hoffnung und Eskalationsangst inzwischen geworden ist.

Was mich dabei am meisten beunruhigt, ist die Tatsache, dass die Märkte aktuell faktisch eine geordnete Auflösung einpreisen, ohne dass es konkrete Hinweise darauf gibt, dass eine solche Auflösung bevorsteht. Anders ist es nicht zu erklären, dass die US-Indizes trotz eines erneuten Anstiegs des Ölpreises um mehr als 30 Prozent weiter ansteigen konnten.

Sollte sich das Verhandlungsfenster in der kommenden Woche schließen oder gar in eine erneute militärische Eskalation umschlagen, dann werden wir innerhalb weniger Sitzungen einen erheblichen Teil der April-Gewinne wieder abgeben. Das ist nicht meine Basisprognose, aber es ist ein Szenario, das ich im Hinterkopf behalten muss, wenn ich entscheide, wie viel Cash ich derzeit aus dem Markt halte.

Dieser Text ist ein Auszug aus dem Börsendienst "Chartzeit". Den gesamten Marktbericht kannst du hier herunterladen.

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