ROUNDUP: Hamburger Flugverkehr ausgesetzt nach Kleinflugzeug-Landung

HAMBURG (dpa-AFX) - Weil auf dem Hamburger Flughafen ein kleines Flugzeug Schwierigkeiten bei der Landung hatte, sind zwischenzeitlich alle Starts und Landungen gestoppt worden. "Das Flugzeug ist bei uns gelandet und ist dabei zu Schaden gekommen. Es wurde bei der Landung beschädigt", sagte ein Flughafensprecher der Deutschen Presse-Agentur. Es sei aber niemand verletzt worden.

Der vergleichsweise kleine Zwischenfall hatte dennoch Auswirkungen auf den Flugverkehr am Hamburger Flughafen. Denn für die Zeit der Bergung der Maschine und des Säuberns der Start- und Landebahn konnten keine anderen Flieger starten und landen. "Das muss sehr gewissenhaft gereinigt werden", sagte der Sprecher weiter. Schon kleinste Trümmerteile könnten gefährlich für die Flugzeuge beim Starten und Landen sein.

Der Flughafen war deshalb von etwa 16.00 Uhr bis circa 18.30 Uhr gesperrt. Mehrere Dutzend Flieger konnten dem Sprecher zufolge in der Zeit nicht landen oder starten. Einige von ihnen seien zu umliegenden Flughäfen umgeleitet worden. Zuvor hatte die "Bild"-Zeitung berichtet./cgl/DP/he