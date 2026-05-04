ADAC: Steuersenkung bei Sprit kommt nicht voll bei Autofahrern an

Berlin, ⁠04. Mai (Reuters) - Die seit Anfang Mai geltende Senkung der Energiesteuer kommt nach Angaben des ADAC bisher nur teilweise bei den Autofahrern an. Stattdessen ‌ziehen die Preise für Benzin und Diesel trotz der staatlichen Entlastung wieder an, wie der ⁠Automobilclub ⁠am Montag mitteilte. Demnach kostete ein Liter Super E10 im bundesweiten Tagesdurchschnitt vom Sonntag 2,017 Euro. Für einen Liter Diesel mussten 2,104 Euro bezahlt werden. Gegenüber dem Vortag ‌sei dies ein Anstieg um ‌1,4 beziehungsweise 1,1 Cent.

Der ADAC kritisierte, dass die Mineralölkonzerne die Steuersenkung von knapp 17 Cent ⁠je Liter nicht komplett an die Kunden weitergäben. ‌Im Vergleich zum 30. ⁠April, dem Tag vor Inkrafttreten des Tankrabatts, seien die Preise am Sonntag nur um 10,9 Cent bei Super E10 und ‌11,1 Cent bei ⁠Diesel niedriger gewesen. Ein ⁠Anstieg der Rohölpreise könne die Entwicklung nicht erklären. Tatsächlich sei der Rohölpreis derzeit niedriger als Ende April. Daher müssten die Preise an der Zapfsäule nach Ansicht des Clubs eigentlich noch deutlicher sinken.

(Bericht von Holger Hansen, redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden ⁠Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)