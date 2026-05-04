AKTIE IM FOKUS: Aixtron knapp unter Jahreshoch

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FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien von Aixtron tun sich nach der jüngsten Rekordrally am Montag schwer mit der Trendsuche. Auf der Handelsplattform Tradegate wurden sie zuletzt mit kleinem Minus bei 46,81 Euro gehandelt, liegen damit aber in der Mitte der Tagesrange.

Vor dem langen Wochenende hatten sie auf Xetra am Donnerstag mit 48,07 Euro wieder an ihrem wenige Cent höheren Jahreshoch gekratzt. 2026 haben sie bisher etwas mehr als 170 Prozent hinzugewonnen.

Auch Experten tun sich schwer mit der Prognose des weiteren Verlaufs. Während Simon Coles von Barclays die Aktien nach ihrer Outperformance seit Oktober nun auf "Equal Weight" abstufte, sieht Andrew Gardiner von der Citigroup noch Luft bis 55 Euro.

Einig sind sich aber beide in ihrem Lob für die Dynamik im Optoelektronik-Geschäft. Gardiner hob nicht nur seine Ergebnisprognosen, sondern auch den Bewertungsmaßstab im Einklang mit den jüngsten Branchenzuwächsen. Das Vertrauen der Anleger sei klar gestiegen.

Auch Coles hat sein Kursziel deutlich aufgestockt - allerdings nur auf bereits klar übertroffene 39 Euro./ag/zb

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