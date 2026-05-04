AKTIE IM FOKUS: Evotec stark nach Erfolg in Almirall-Kooperation

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FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Kooperation zwischen Evotec und Almirall trägt erste Früchte und die Aktie des deutschen Wirkstoffforschers reagiert am Montag entsprechend positiv. Die Papiere von Evotec klettern im frühen Handel um gut 6 Prozent auf 5,565 Euro und ziehen damit über ihre 100-Tage-Durchschnittslinie.

Ziel der Kooperation mit dem Global Player Almirall ist die Erforschung und Entwicklung neuartiger Therapeutika zur Behandlung schwerer Hauterkrankungen, darunter eine Reihe von immunvermittelten entzündlichen Erkrankungen.

Inzwischen gelang die Auswahl eines Kandidaten für die präklinische Forschung, was Evotec als wichtigen Meilenstein in der Zusammenarbeit bezeichnet. Den branchenüblichen Zeitrahmen für die Identifikation eines Entwicklungskandidaten habe man damit deutlich unterschritten, so das Unternehmen./ag/mis

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