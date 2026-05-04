Aktien New York Ausblick: Kleines Minus - Iran-Krieg bleibt im Fokus

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Börsen dürften am Montag vor allem durch Meldungen rund um den Iran-Krieg bewegt werden. Das zeigte bereits das vorbörslich hektische Auf und Ab mit einer zuletzt nur noch leicht schwächer erwarteten Wall Street und stabilen Nasdaq-Indizes.

Nachdem es zunächst von iranischen Staatsmedien geheißen hatte, zwei Raketen des Iran hätten ein US-Kriegsschiff in der für den globalen Öltransport wichtigen Seestraße von Hormus getroffen, schnellten die Ölpreise nach oben. Zugleich sah es nach deutlichen Verlusten an den US-Börsen aus. Als das US-Nachrichtenportal Axios kurz darauf jedoch einen hochrangigen US-Vertreter mit der Aussage zitierte, dass die Fregatte nicht getroffen worden sei, beruhigte sich die Lage. Die Ölpreise kamen etwas zurück und die erwarteten Verluste an den US-Börsen verringerten sich.

Den bekanntesten Wall-Street-Index Dow Jones Industrial taxierte der Broker IG rund anderthalb Stunden vor dem Börsenstart 0,4 Prozent tiefer auf 49.290 Punkte, womit er seine Verluste vom Freitag ausweiten dürfte. Der technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100 wird 0,1 Prozent tiefer bei 27.690 Punkten erwartet. Er hatte noch vor dem Wochenende, wie auch der S&P 500 , angesichts starker Apple -Zahlen seine Rekordrally fortgesetzt.

Was Konjunkturdaten betrifft, startet die Woche erst einmal ruhig. Erst in den kommenden Tagen dürfte es wieder spannender werden mit ISM- und Arbeitsmarktdaten sowie mit dem Michigan-Verbrauchervertrauen.

Unter den Einzelwerten könnten Ebay einen Blick wert sein. Der nach Börsenwert deutlich kleinere Einzelhändler für Videospiele und Unterhaltungselektronik Gamestop will die E-Commerce-Auktionsplattform für 125 US-Dollar je Aktie oder insgesamt rund 56 Milliarden Dollar übernehmen. Während die Ebay-Papiere vorbörslich um fast 10 Prozent hochsprangen, gaben Gamestop um 2,5 Prozent nach.

Celcuity sprangen vorbörslich um 16 Prozent hoch. Das Biotech-Unternehmen gab erfreuliche Neuigkeiten bekannt: Eine Phase-III-Studie mit einem Medikament gegen eine bestimmte Brustkrebsmutation hat ihren primären Endpunkt erreicht.

Nachbörslich könnten zudem die Aktien des Software-Unternehmens Palantir und die auf Breitbandzugänge für Telekomnetzwerk-Betreiber spezialisierte Adtran Holdings Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Beide werden über ihr abgelaufenes erstes Quartal berichten./ck/jha/