Aktien New York Schluss: Schwächer - Nahost-Spannungen nehmen zu

NEW YORK (dpa-AFX) - Zunehmende Spannungen im Nahost-Konflikt und daraus resultierende steigende Ölpreise haben die US-Aktienmärkte zum Wochenstart belastet. Der Preis für ein Barrel (159 Liter) der Nordsee-Sorte Brent zur Lieferung im Juli legte deutlich zu.

Der Dow Jones Industrial schloss am Montag 1,13 Prozent tiefer bei 48.941,90 Punkten. Der marktbreite S&P 500 fiel um 0,41 Prozent auf 7.200,75 Zähler. Für den Nasdaq 100 ging es zunächst nach oben auf ein weiteres Rekordhoch. Letztlich verlor der technologielastige Index aber 0,21 Prozent auf 27.651,82 Punkte.

Verunsichert werden die Finanzmärkte durch die Lage im Nahen Osten und insbesondere an der Straße von Hormus. Erstmals seit Beginn der Waffenruhe spitzten sich die Spannungen wieder deutlich zu. Nach offiziellen Angaben aus den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) brach nach einem iranischen Drohnenangriff ein Großbrand in einem Industriegebiet aus. Außerdem fing das Militär der VAE weitere Raketen aus dem Iran ab. Unterdessen zerstörten die USA mehrere iranische Schnellboote. Zuvor hatten die Vereinigten Staaten dementiert, dass die iranischen Streitkräfte ein US-Kriegsschiff mit Raketen getroffen haben./edh/he