von
DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank

Amazon: Wie der Tech-Gigant mit Rekordzahlen und Künstlicher Intelligenz die Märkte erobert

DZ BANK · Uhr
KI
Artikel teilen:

Amazon: Wie der Tech-Gigant mit Rekordzahlen und Künstlicher Intelligenz die Märkte erobert


Der jüngste Quartalsbericht des Unternehmens übertrifft sämtliche Erwartungen und beweist eindrucksvoll die anhaltende finanzielle Stärke des Geschäftsmodells. Besonders die enormen Investitionen in den Bereich der Zukunftstechnologien zeigen, dass Amazon seine Vormachtstellung im digitalen Zeitalter aggressiv weiter ausbauen möchte.

Beeindruckende Geschäftszahlen zum Jahresauftakt

Der am 29. April veröffentlichte Bericht für das erste Quartal 2026 zeichnet das Bild eines Unternehmens in absoluter Bestform, das mit einem Gesamtumsatz von 181,5 Milliarden US-Dollar ein sattes Wachstum von 17 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum verzeichnete. Auch auf der Ergebnisseite glänzte der Konzern mit einem enormen Sprung, denn der Gewinn je Aktie schoss auf 2,78 US-Dollar in die Höhe und ließ die Prognosen der Experten weit hinter sich. Das operative Einkommen kletterte auf starke 23,9 Milliarden US-Dollar, was die deutlich gesteigerte Effizienz des gesamten Geschäftsbetriebs unterstreicht. Diese soliden finanziellen Fundamente erlauben es dem Management, aus einer Position der Stärke heraus zu agieren und den strategischen Fokus mutig auf die weitere technologische Expansion zu richten.




 
 

Endlos Turbo Long 169,7828 open end: Basiswert Amazon.com

DJ8BPT
Quelle: DZ BANK: Geld 04.05. 16:01:50, Brief 04.05. 16:01:50
8,65 EUR 8,66 EUR 6,01% Basiswertkurs: Basiswertkurs: 271,86 USD
Geld in EUR Brief in EUR Diff. Vortag in % Quelle: NASDAQ , 01.01.
Basispreis 169,7828 USD Knock-Out-Barriere 169,7828 USD
Hebel 2,66x Abstand zum Basispreis in % 37,56%
Abstand zum Knock-Out in % 37,56% Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße 0,10

Wenn Sie regelmäßig Informationen von der DZ BANK erhalten möchten, so können Sie sich kostenlos zu den verschiedenen Veröffentlichungen rund um Trading und Geldanlage anmelden:




EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Amazon
N
NASDAQ 100

Das könnte dich auch interessieren

Zukäufe von Prior Labs und Dremio
SAP investiert über eine Milliarde in KIheute, 11:35 Uhr · dpa-AFX
SAP investiert über eine Milliarde in KI
Aktienkurs auf Rekord
Alphabet wächst stärker als erwartet30. Apr. · dpa-AFX
Alphabet wächst stärker als erwartet
Online-Versandhändler
KI-Boom treibt Cloud-Geschäft von Amazon an30. Apr. · dpa-AFX
KI-Boom treibt Cloud-Geschäft von Amazon an
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Chartzeit Marktbericht 03.05.2026
Die Mag Seven treiben den Markt – doch ein Risiko bleibtgestern, 18:00 Uhr · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Merz' Rentenbefund ist richtig, Aktien sind die Lösung02. Mai · Acatis
Alle Plus-Analysen