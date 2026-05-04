Amazon: Wie der Tech-Gigant mit Rekordzahlen und Künstlicher Intelligenz die Märkte erobert

Beeindruckende Geschäftszahlen zum Jahresauftakt

Der am 29. April veröffentlichte Bericht für das erste Quartal 2026 zeichnet das Bild eines Unternehmens in absoluter Bestform, das mit einem Gesamtumsatz von 181,5 Milliarden US-Dollar ein sattes Wachstum von 17 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum verzeichnete. Auch auf der Ergebnisseite glänzte der Konzern mit einem enormen Sprung, denn der Gewinn je Aktie schoss auf 2,78 US-Dollar in die Höhe und ließ die Prognosen der Experten weit hinter sich. Das operative Einkommen kletterte auf starke 23,9 Milliarden US-Dollar, was die deutlich gesteigerte Effizienz des gesamten Geschäftsbetriebs unterstreicht. Diese soliden finanziellen Fundamente erlauben es dem Management, aus einer Position der Stärke heraus zu agieren und den strategischen Fokus mutig auf die weitere technologische Expansion zu richten.