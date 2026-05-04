ANALYSE-FLASH: Barclays hebt Delivery Hero-Ziel auf 35,50 Euro - 'Overweight'

dpa-AFX · Uhr
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LONDON (dpa-AFX) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Delivery Hero von 35,10 auf 35,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Fundamentaldaten des Essenslieferanten besserten sich, schrieb Andrew Ross in der am Freitag veröffentlichten Analyse. Die nächsten Wochen würden interessant mit der bevorstehenden Hauptversammlung und dem wohl Anfang Juni anstehenden Strategie-Update./rob/ag/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 16:39 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.05.2026 / 03:00 / GMT

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