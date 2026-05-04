ANALYSE-FLASH: Barclays senkt Aixtron auf 'Equal Weight' - Ziel hoch auf 39 Euro
dpa-AFX · Uhr
LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Aixtron von 33 auf 39 Euro angehoben, die Aktien aber nach ihrer überdurchschnittlichen Kursentwicklung seit Oktober von "Overweight" auf "Equal Weight" abgestuft. Simon Coles sah in seiner Analyse des Halbleiterzulieferers vom Donnerstag kaum noch Kursspielraum, obwohl er die Geschäftsaussichten positiv einschätzt. Die Dynamik sei zurück, vor allem dank des Optoelektronik-Bereichs. Dies sei allerdings bereits eingepreist./rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 19:00 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.05.2026 / 03:00 / GMT
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
|Einstellungen
|Aktueller Kurs
|Perf. akt.
Perf. 1 Jahr
|Chart
1 Jahr
|Einstellungen
|–
|–
|–
|–
|–
|–
Das könnte dich auch interessieren
Wochenausblick – Quartalszahlen der Halbleiterindustrie und Konjunkturdaten im Fokusgestern, 10:00 Uhr · HSBC
Premium-Beiträge
Chartzeit Marktbericht 03.05.2026Die Mag Seven treiben den Markt – doch ein Risiko bleibtgestern, 18:00 Uhr · onvista
Analyse von Musks WeltraumfirmaRekord-Börsengang von SpaceX: So schätzen wir den IPO ein29. Apr. · onvista