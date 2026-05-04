ANALYSE-FLASH: Bernstein hebt Ziel für Delivery Hero auf 28 Euro - 'Outperform'

dpa-AFX · Uhr
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NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Delivery Hero von 26 auf 28 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Das erste Quartal sei etwas besser gewesen als gedacht, schrieb Annick Maas am Donnerstagnachmittag in ihrem Resümee des Berichts. In Asien besserten sich die Geschäftstrends des Essenslieferanten und auch in der MENA-Region ziehe das Bruttowarenvolumen wieder an./rob/ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 14:19 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / 15:30 / UTC

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