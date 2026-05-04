April war teuerster Tankmonat

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der April war der teuerste Tankmonat aller Zeiten. Sowohl Superbenzin der Sorte E10 als auch Diesel waren im bundesweiten Monatsdurchschnitt so teuer wie nie zuvor, wie aus Daten des ADAC hervorgeht, die die dpa ausgewertet hat.

Ein Liter E10 kostete im Monatsdurchschnitt rund 2,11 Euro pro Liter. Der bisherige Rekord von 2,07 Euro stammt aus dem März 2022 - kurz nach Beginn des Ukraine-Krieges.

Ein Liter Diesel kostete im Monatsdurchschnitt rund 2,27 Euro. Damit übertraf der Preis den Wert von 2,16 Euro aus dem vergangenen März noch einmal deutlich. Schon dieser hatte über den bisherigen Rekorden aus der Frühphase des Ukraine-Krieges gelegen.

Der Rekord lässt allerdings die Inflation außer Acht - schließlich steigen auch bei den meisten anderen Gütern die Preise. Rechnet man sie heraus, sind die Kraftstoffkosten zwar hoch, aber keine Rekorde mehr. E10 war in dieser inflationsbereinigten Betrachtung unter anderem weite Teile der Jahre 2011, 2012 und 2022 teurer als im April. Für Diesel gilt das für einen großen Teil des Jahres 2022./ruc/DP/nas