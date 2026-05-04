Arabische Staaten verurteilen Angriff auf Emirate

AMMAN (dpa-AFX) - Arabische Staaten haben die erneuten Angriffe Irans auf die Vereinigten Arabischen Staaten scharf verurteilt. Jordaniens Außenminister Aiman al-Safadi missbilligte den "brutalen Angriff" in einem Telefongespräch mit seinem emiratischen Amtskollegen Abdullah bin Sajed al Nahjan, wie die jordanische Nachrichtenagentur Petra berichtete.

Der Golfstaat Bahrain bezeichnete die Attacken als "gefährliche Eskalation, die die Sicherheit und Stabilität der Region bedroht". Es handle sich um einen klaren Verstoß gegen die geltende Waffenruhe. Das Außenministerium bekräftigte die vollständige Solidarität des Königreichs Bahrain mit dem brüderlichen Staat Vereinigte Arabische Emirate und seine uneingeschränkte Unterstützung für die von ihm ergriffenen Maßnahmen zum Schutz seiner Souveränität, Sicherheit und Stabilität./arj/DP/he