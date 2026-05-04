Aus in der Champions League kostet Borussia Dortmund Gewinn

München, ⁠04. Mai (Reuters) - Durch das frühe Ausscheiden aus dem europäischen Fußball-Pokalwettbewerb Champions League hat sich der Gewinn des Bundesliga-Zweiten Borussia Dortmund (BVB) in den ersten ‌neun Monaten der Saison 2025/26 halbiert. Unter dem Strich stand von Juli 2025 bis März ⁠2026 ⁠ein Gewinn von 5,9 (2025: 12,9) Millionen Euro, wie der BVB am Montag mitteilte. Grund für den Rückgang sei das Ausscheiden in den Play-offs zur Champions League gegen Atalanta ‌Bergamo, das die Erlöspotenziale aus ‌dem lukrativen Wettbewerb dezimiert habe. Im dritten Quartal rutschte die Borussia sogar mit 12,8 (plus 5,2) ⁠Millionen Euro in die roten Zahlen. Vor allem ‌die Fernseherlöse gingen deutlich ⁠zurück. Der Umsatz verringerte sich in den ersten neun Monaten um sechs Prozent auf 371,4 Millionen Euro.

Für das gesamte Geschäftsjahr, ‌das noch bis ⁠30. Juni läuft, erwarten ⁠die Dortmunder nach dem Champions-League-Aus bereits seit Februar einen Verlust zwischen 12 und 22 Millionen Euro. Für die kommende Saison ist Borussia Dortmund bereits wieder für die Vorrunde der Champions League qualifiziert.

(Bericht von Alexander Hübner. Redigiert von Olaf Brenner. Bei Rückfragen wenden ⁠Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)