Bayern eröffnet Drohnenabwehrzentrum nahe Münchner Flughafen

Erding, 04. ⁠Mai (Reuters) - Angesichts wiederholter Drohnensichtungen über sicherheitskritischen Bereichen stärkt Bayern seine Drohnenabwehr mit einer Spezialeinrichtung nahe dem Münchner Flughafen. Ministerpräsident Markus Söder und Innenminister Joachim Herrmann (beide CSU) eröffneten am Montag in Erding bei München ein Drohnenkompetenz- und -abwehrzentrum (DKAZ) der Landespolizei. "Im ‌DKAZ bündeln wir gezielt vorhandene Kompetenzen und verknüpfen modernste Technik mit praxisnaher polizeilicher Einsatzfähigkeit", sagte Herrmann. Dies geschehe in enger Zusammenarbeit mit Bundespolizei ⁠und Bundeswehr, ⁠die in der Nähe ansässig sind. "Wir sind das erste Bundesland, das alles an einer Stelle bündelt", sagte Söder.

An Deutschlands zweitgrößtem Airport war wie auch an anderen europäischen Flughäfen der Betrieb wiederholt durch unerlaubte Drohnenflüge lahmgelegt worden. Auch Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) und Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) haben der Drohnenabwehr ‌hohe Priorität eingeräumt. Dies ist jedoch wie jede ‌Gefahrenabwehr im Inland primär Aufgabe der Landespolizeien. Der Bundespolizei sind Flughäfen, Bahnanlagen und Grenzschutz vorbehalten, während die Bundeswehr nur Amtshilfe leisten darf. Unerlaubte Drohnenflüge, für die ⁠teils arglose Hobbypiloten, teils ausländische Agenten verantwortlich gemacht werden, gelten jedoch als zunehmende ‌Herausforderung. Deswegen hatten Bund und Länder ⁠zur Koordinierung ein Gemeinsames Drohnenabwehrzentrum (GDAZ) in Berlin eingerichtet und die Drohnenabwehr etwa per Störsender oder Abschuss durch mehrere Gesetzesänderungen geregelt.

Das bayerische DKAZ mit zunächst 40 und laut Söder später einmal 100 Einsatzkräften ‌liegt nicht nur unweit des Münchner ⁠Flughafens, sondern auch nahe dem ehemaligen ⁠Erdinger Militärflugplatz. Dort betreibt die Bundeswehr seit Februar ein Innovationszentrum, das sich ebenso mit Drohnen und deren Abwehr beschäftigt wie mehrere Startup-Unternehmen, die auf dem Militärgelände angesiedelt sind. Das DKAZ sei mit dem Drohnenzentrum in Berlin vernetzt und tausche sich mit wissenschaftlichen Einrichtungen und mit der Bundeswehr aus, sagte Herrmann. "Dieser fachliche und technische Austausch auf Landes- und Bundesebene schafft wertvolle Synergien für die Weiterentwicklung von Verfahren und Technologien zur ⁠Drohnenabwehr."

(Bericht von Jörn Poltz, geschrieben von Jörn Poltz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)