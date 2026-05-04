Bericht: USA planen Abzug von 5000 Soldaten aus der Oberpfalz

Berlin, 04. ⁠Mai (Reuters) - Die US-Armee will einem Medienbericht zufolge rund 5000 Soldaten aus der Oberpfalz abziehen. Betroffen sei die sogenannte Stryker-Brigade in Vilseck, berichtete der Bayerische Rundfunk (BR) am Montag unter ‌Berufung auf Kreise der US-Armee. Das Bundesverteidigungsministerium in Berlin erklärte, es stehe in ständigem Austausch mit der US-Seite. "Die Spekulationen ⁠zu ⁠einem Abzug aus Vilseck können wir aktuell nicht bestätigen", teilte ein Sprecher mit.

US-Präsident Donald Trump hatte am Wochenende zunächst den Abzug von 5000 Soldaten angekündigt und später nachgelegt, es würden noch mehr sein. Zudem soll US-Kreisen ‌zufolge auch die geplante Stationierung von ‌Tomahawk-Marschflugkörpern als Antwort auf die russischen Raketen in der Region Kaliningrad nicht umgesetzt werden.

"Das trifft uns hart", sagte der Bürgermeister ⁠des 6500-Einwohner-Ortes Vilseck, Thorsten Grädler, dem BR zum geplanten Abzug ‌der Truppen. In der ⁠Stadt leben rund 5000 US-Soldaten mit ihren Familien, was mehr als 10.000 Amerikanern entspricht. Grädler befürchtet schwere Folgen für die wirtschaftliche Monostruktur der Kleinstadt.

Bei der ‌betroffenen Einheit handelt es sich ⁠um das 2nd Cavalry Regiment, ⁠das bereits 2020 kurz vor einem Abzug stand. Damals hatte die Abwahl von US-Präsident Donald Trump die Pläne verhindert. Dem BR-Bericht zufolge soll der Standort auf dem Truppenübungsplatz Grafenwöhr jedoch nicht geschlossen werden. Mindestens 8000 Soldaten blieben dauerhaft stationiert. Die US-Armee hatte zuletzt erheblich in den Standort investiert.

(Bericht von Markus Wacket, redigiert ⁠von Philipp Krach. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)